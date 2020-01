Jak się chronić przed zakażeniem koronawirusami

Według najnowszych danych, do tej pory odnotowano już co najmniej 448 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem nazwanym „2019-nCoV”, a w mediach „koronawirusem Wuhan” (od miasta, w którym go po raz pierwszy wykryto). Zachorowania odnotowuje się głównie w Chinach – podał 23 stycznia Główny Inspektorat Sanitarny. Ponadto, władze chińskie ogłosiły, że 17 spośród zakażonych nowym wirusem osób zmarło. Władze chińskie podają inną liczbę zakażonych niż GIS, ale mogą uwzględniać też przypadki niepotwierdzone laboratoryjnie.

Co to są koronawirusy

To grupa wirusów znanych z wywoływania infekcji układu oddechowego, w tym zarówno powszechnie występujących przeziębień, jak też rzadszych i groźniejszych infekcji, jak. np. SARS.

Eksperci podają, że objawy zakażenia nowym koronawirusem są zbliżone do ciężkiej grypy albo zapalenia płuc, takie jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności.

Główny Inspektor Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych ws. nowego koronawirusa wydał komunikat, w którym zaleca się osobom powracającym z Chin (zwłaszcza z miasta Wuhan), u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłaszanie się do izby przyjęć oddziałów zakaźnych i poinformowanie o odbytej podróży.

Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez nowego wirusa międzynarodowi eksperci przypominają o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń:

Jak najczęściej myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol,



Kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce,



Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą,



Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem udaj się do lekarza, powiedz mu o ewentualnych, odbytych wcześniej dalekich podróżach,



Unikaj bliskiego kontaktu z żywymi zwierzętami przebywając na terenach, gdzie odnotowano przypadki zakażenia nowym koronawirusem,



Unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbaj o higienę miejsc, w których używa się surowego mięsa czy podrobów,



Zaszczep się przeciw grypie,



Jeśli podróżujesz do Azji, unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zwłaszcza z objawami ze strony układu oddechowego; unikaj odwiedzania bazarów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikaj kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami oraz przestrzegaj zasad higieny rąk.

Co wiemy o nowym koronawirusie

Liczba zakażeń nim rośnie. 23 stycznia, według danych władz chińskich, wszystkich chorych było już ponad 600 (dzień wcześniej – 573). W Chinach zmarło dotąd 17 osób, najmłodsza miała 48 lat, a najstarsza – 89. Niektórzy eksperci twierdzą jednak, że oficjalne dane są zaniżane. Według London Imperial College’s MRC Centre for Global Infectious Disease, liczba zakażeń sięga już 4 tys.



Poza Chinami, po jednym przypadku nowego koronawirusa wykryto w: Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, Singapurze, USA i Arabii Saudyjskiej, a dwa przypadki odkryto w Wietnamie.



Nadal nie wiadomo, skąd wywodzi się wirus Wuhan. Najnowsze podejrzenie jest takie, że może pochodzić od węży (piszący o tym „Journal of Medical Virology” zaznacza, że są to dopiero wstępne badania). Inne hipotezy wskazują, że mógł przejść na człowieka ze szczurów czy borsuków.



Ustalono już, że choć przeniósł się ze zwierzęcia na człowieka, to patogen może się też rozprzestrzeniać między ludźmi.



WHO na razie nie podjęła decyzji o ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego na całym świecie.

