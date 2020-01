Studenci z Wuhan w Gdańsku. Sanepid wydał oświadczenie

W Niemczech potwierdzony został pierwszy przypadek koronawirusa z Chin. Chory to mężczyzna z Bawarii, ma znajdować się w „dobrym stanie”. Dotychczas choroba kosztowała życie ponad 100 osób w Chinach, ponad 4500 osób zostało zarażonych. Przypadki zachorowań odnotowano w ponad 10 innych krajach. Tymczasem wśród studentów, pracowników oraz osób związanych z gdańską Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu pojawiły się doniesienia, że grupa studentów z Wuhan, która przyjechała na stypendium, została objęta kwarantanną.

Na plotki zareagował gdański sanepid

Na stronie internetowej uczelni pojawił się komunikat, w którym zaznaczono, że żadna z osób, które przyjechały z Chin do Gdańska nie wykazuje objawów infekcji dróg oddechowych i objawów grypopodobnych. Chińczycy zostali przebadani i nie stwierdzono u nich objawów infekcji. Siedmioosobowa grupa została objęta nadzorem epidemiologicznym. Wszyscy zostali też pouczeni, gdzie mają się zgłosić w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów

W oświadczeniu dodano, że zgodnie z wytycznymi wydanymi przez WHO oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, wszystkie osoby powracające z krajów azjatyckich wypełniają Kartę Lokalizacji Pasażera. Podróżni są obejmowani 14-dniowym nadzorem epidemiologicznym, a w przypadku wystąpienia objawów infekcji kierowani do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

GIS ostrzega przed podróżami do Azji

Główny Inspektorat Sanitarny wydał specjalny komunikat, w którym odradza wycieczki do Azji. „Z dniem 23 stycznia 2020 r. wszystkie loty z Wuhan zostały odwołane. Został również wstrzymany cały transport publiczny oraz dalekobieżny. Podobne środki ostrożności zostały również wdrożone w innych regionach Chin. Miejsca spotkań publicznych zostały zamknięte do odwołania, a władze miast zalecają unikanie uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach grupowych. Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej” – podkreślono. Szczególne środki ostrożności powinny zachować osoby, które podróżują do miejsc, gdzie istnieje wysokie ryzyko występowania wirusa. Do tej pory wirusa wykryto: w Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Tajwanie, Korei Południowej, Tajlandii i we Francji.

