Najnowsze doniesienia: Koronawirus wykryty także w odchodach pacjentów

Według doniesień chińskich mediów koronawirus, który zainfekował ponad 14 tys. osób w dwudziestu krajach może być przenoszony przez przewód pokarmowy.

Agencja Xinhua doniosła w niedzielę, że materiał genetyczny wirusa został odkryty w kale pacjenta i patyczkach służących do robienia wymazów z odbytu. Odkrycia dokonali naukowcy ze szpitala Renmin Uniwersytetu Wuhan i Instytutu Wirusologii Chińskiej Akademii Nauk, zauważając, że niektórzy pacjenci zakażeni wirusem 2019-nCoV mieli biegunkę we wczesnej fazie choroby zamiast gorączki, która była częściej raportowana.

Oznacza to, że patogen może być przenoszony drogą kałowo-ustną, nie tylko w wyniku kontaktu z kropelkami z wirusem emitowanymi z kaszlu chorego. Lekarze skupili się na próbkach oddechowych z przypadków zapalenia płuc, aby zidentyfikować pacjentów z koronawirusem, ale mogli zignorować biegunkę– mniej oczywiste i mniej widoczne potencjalne źródło rozprzestrzeniania się wirusa.

Biegunka wystąpiła u około 10-20 proc. pacjentów dotkniętych pokrewnym wirusem, który powoduje zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej. Wirus, który przeniósł się z drobinek unoszących się w powietrzu po defekacji pacjenta z SARS z biegunką był winowajcą prawdopodobnie setek przypadków w kompleksie mieszkaniowym Amoy Gardens w Hongkongu w 2003 roku. Doprowadziło to naukowców do zrozumienia znaczenia rozprzestrzeniania się wirusa przez przewód pokarmowy oraz do zauważenia zarówno niewystarczalności masek na twarz, jak i znaczenia czystości i higieny.

Czytaj także:

Koronawirus z Wuhan pochłonął już więcej ofiar niż SARS. Rośnie liczba zgonów w Chinach