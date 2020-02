Mity na temat koronawirusa – obalone. Też w nie wierzyłeś?

Koronawirus COVID-19 – wszyscy się go boimy, ale czy wiemy na pewno, co tak właściwie jest w nim straszne? Istnieje w tym temacie kilka mitów, które naukowcy postarali się obalić.

Chociaż większość poważnych przypadków dotknęła dorosłych, nie oznacza to, że dzieci są odporne na wirusa. Istnieją cztery rodzaje koronawirusa. Wiadomo, że dzieci mogą być nimi zarażone, choć mają bardzo łagodne objawy. Ponieważ ich objawy są mniej dotkliwe, dzieci mogą po prostu nie otrzymać szybkiej diagnozy. Predyspozycje do ciężkiej choroby są większe u osób starszych lub z innymi schorzeniami, dlatego może to być przyczyną mniejszej liczby chorych dzieci.

Czy koronawirus jest bardziej niebezpieczny niż grypa?

Na obecnym etapie trudno jest dokonać takiego rozróżnienia. Amerykańscy naukowcy podają, że obecne wytyczne Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) dotyczące badań podają, by badać pacjentów z infekcjami dolnych dróg oddechowych i objawami takich jak kaszel i duszność. Sam katar, przykładowo, nie jest jeszcze podstawą do badań pod kątem koronawirusa. Ale badacze spekulują, że kiedy lekarze zaczną je przeprowadzać już na tym etapie, to stwierdzą, że koronawirus jest znacznie bardziej rozpowszechniony, ale znacznie łagodniejszy niż nam się wydaje.

Czy koronawirus może być przenoszony przez paczki wysyłane z Chin?

Na szczęście koronawirus jest jednym z niewielu produktów, których popularne chińskie serwisy nie mogą wysłać.

Podobnie jak w przypadku wszystkich wirusów, bakterie mogą przetrwać na powierzchni przez długi czas, ale tak naprawdę zależy to od warunków środowiskowych pod względem wilgotności, temperatury i ekspozycji na promieniowanie UV. Całodniowa podróż, jaką miałaby odbyć paczka, byłaby prawdopodobnie na tyle nieprzewidywalna pod kątem warunków, że wszelkie patogeny związane z koronawirusem po prostu zginą.

Czy nasze zwierzęta mogą zarażać i rozprzestrzeniać koronawirusa?

Koronawirusy mogą zainfekować kilka rodzajów ssaków. Wiemy na przykład, że koronawirus może zarażać świnie, krowy, nietoperze. Jednak do tej pory zwierzęta domowe nie były źródłem transmisji wirusa. Chociaż naukowcy prawdopodobnie nie byliby zaskoczeni widokiem zarażonych zwierząt domowych, obecnie nie jest to poważny problem.

Czy jedzenie czosnku może chronić przed koronawirusem?

Ponieważ czosnek ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe, niektórzy podejrzewają, że może chronić przed koronawirusem. Ale nie ma mocnych dowodów na to, że czosnek może faktycznie przed nim chronić. Może smakować wspaniale i wzmocnić smak posiłku, ale dopóki twój oddech nie będzie brzydko pachniał, a przez to zarażeni ludzie nie będą chcieli się do ciebie zbliżyć, czosnek nie powstrzyma cię przed zarażeniem się chorobą.

Czy należy unikać transportu publicznego lub innych miejsc publicznych?

Obecnie nie ma powodu, aby ograniczać poruszanie się po mieście, nawet komunikacją. W zasadzie, w środku sezonu grypowego istnieje większe prawdopodobieństwo zarażenia się grypą niż koronawirusem. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z prawdziwego ryzyka. Według Światowej Organizacji Zdrowia 82% przypadków ma łagodny przebieg.

Mamy nadzieję, że obalenie tych mitów pozwoli wielu ludziom odetchnąć z ulgą, ale nadal ważne jest, aby chronić się przed zarazkami. Dlatego też lepiej pozostać w domu, gdy jesteś chory, utrzymywać odległość dwóch metrów lub więcej od ludzi, którzy kaszlą lub kichają, i zawsze dokładnie myć ręce wodą z mydłem.

