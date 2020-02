Koronawirus. Jak izolować się od społeczeństwa, gdy zagrożenie stanie się realne?

Public Health England (PHE) i brytyjski Departament Zdrowia i Opieki Społecznej monitorują osoby, które były w „bliskim i trwałym” kontakcie z osobami, które potwierdziły, że mają wirusa – nawet przebywanie 15 minut w odległości dwóch metrów od zarażonej osoby jest uważane za znaczące ryzyko.

PHE radzi, aby w takim wypadku unikać kontaktu z innymi ludźmi. Oznacza to pozostanie w domu przez 14 dni i niechodzenie do pracy, szkoły lub innych miejsc publicznych. Należy pozostać w dobrze wentylowanym pokoju z otwartym oknem, oddzielonym od innych domowników i poprosić o pomoc, jeśli potrzeba artykułów spożywczych, innych zakupów lub leków. PHE dodaje, aby nie zapraszać gości.

PHE dodaje, aby jak najbardziej ograniczyć kontakt z możliwymi chorymi. Zaleca częste mycie rąk, używanie mydła i wody przez co najmniej 20 sekund - szczególnie po kontakcie z pacjentem potencjalnie zakażonym. Nie należy też dzielić się artykułami gospodarstwa domowego z kimś pozostającym w izolacji i, jeśli to możliwe, mieć oddzielną łazienkę i toaletę. Należy za to codziennie czyścić powierzchnie domowe, używając rękawiczek jednorazowych. Odpady, które miały kontakt z izolowaną osobą, należy umieścić w plastikowym worku na śmieci i zawiązać – a następnie zawiązać w drugim worku.

Co ciekawe, brytyjskie służby podają, że osoba może zostać poproszona przez służby lub pracodawcę o izolację, nawet jeśli ma tylko łagodne objawy, ale nadal powinna otrzymywać wynagrodzenie.

