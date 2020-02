Studenci wezmą udział w „krwistej olimpiadzie”. Jaki jest cel tej akcji?

„Studenci to znacząca grupa wśród naszych krwiodawców. Zależy nam na tym, aby upowszechnić wśród nich krwiodawstwo, ale też zachęcić do regularnego oddawania krwi” – powiedział w czwartek dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) dr Stanisław Dyląg.

Olimpiada będzie rozgrywana począwszy od 2 marca, kiedy krew będą oddawać studenci katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Dalsze przystanki na trasie mobilnych ambulansów RCKiK do pobierania krwi to: Politechnika Częstochowska, Akademia Muzyczna w Katowicach, następnie wydziały Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, Zabrzu i Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska – najpierw w Katowicach, a później w Gliwicach i Zabrzu, a ostatni to Uniwersytet Śląski – najpierw wydziały mieszczące się w Katowicach, a podczas ostatniej zbiórki – 24 marca – w Cieszynie. Wygra ta uczelnia, której studenci oddadzą najwięcej krwi.

Motywację do regularnego oddawania krwi ma wzmocnić przygotowywana właśnie dla RCKiK w Katowicach specjalna aplikacja. Zainstalowana na telefonie, będzie stale informować o stanie zapasów krwi poszczególnych grup, przypominać o akcjach specjalnych, umożliwiać dzielenie się swoimi osiągnięciami krwiodawcy w portalach społecznościowych, czy korzystanie z voucherów zniżkowych zaoferowanych przez partnerów przedsięwzięcia.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaopatruje w krew i jej składniki 130 szpitali oraz klinik województwa śląskiego. Dziennie wydaje do szpitalnych banków krwi 200-250 litrów tego cennego leku. (PAP)

Autorka: Anna Gumułka