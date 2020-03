Ten człowiek został wyleczony z HIV. Już 2 lata nie wykazuje obecności wirusa

Dwa i pół roku temu Adam Castillejo – wcześniej określany jako „pacjent z Londynu” – zakończył leczenie antyretrowirusowe stosowane w HIV. Miał przy tym chłoniaka i przeszedł przeszczep komórek macierzystych. Dawca nosił mutację komórek znaną jako CCR5-delta 32, co uczyniło go odpornym na HIV. Naukowcy powiedzieli, że to właśnie po leczeniu chłoniaka Castillejo został wyleczony z HIV.

Eksperymentalne leczenie?

– Nasze odkrycia pokazują, że sukces przeszczepu komórek macierzystych jako lekarstwa na HIV, po raz pierwszy opisany dziewięć lat temu u berlińskiego pacjenta, można powtórzyć – powiedział Ravindra Gupta, główny autor badania i profesor mikrobiologii klinicznej Uniwersytetu Cambridge.

W przeciwieństwie do berlińskiego pacjenta – mężczyzny o nawisku Timothy Ray Brown – Castillejo przeszedł tylko jeden przeszczep komórek macierzystych zamiast dwóch i nie poddał się radioterapii całego ciała w ramach leczenia. Autorzy stwierdzili, że Castillejo stanowi krok w kierunku „mniej intensywnego podejścia do leczenia”. Biorąc jednak pod uwagę inwazyjny charakter eksperymentalnego leczenia, autorzy przestrzegają przed jego powszechnym stosowaniem.

– Należy zauważyć, że to leczenie jest obarczone wysokim ryzykiem i jest stosowane tylko w ostateczności u pacjentów z HIV, którzy również mają zagrażające życiu nowotwory hematologiczne – powiedział Gupta. – Dlatego nie jest to leczenie, które byłoby powszechnie oferowane pacjentom z HIV, którzy są skutecznie leczeni antyretrowirusowo.

Ponieważ Castillejo jest dopiero drugim zgłoszonym pacjentem, który pomyślnie przeszedł to eksperymentalne leczenie, autorzy zauważają, że będzie wymagał ciągłego, ale znacznie rzadszego monitorowania na wypadek ponownego pojawienia się wirusa.

– Trudno stwierdzić, czy jest to lekarstwo, czas pokaże, ale wygląda to bardzo obiecująco – powiedziała Sharon Lewin, dyrektor Peter Doherty Institute for Infection and Immunity na University of Melbourne i zaakcentowała, że sprawę należy rozpatrywać w kontekście. – Leczenie osób z HIV za pomocą przeszczepu szpiku kostnego nie jest po prostu opłacalną opcją w jakiejkolwiek skali. Musimy stale podkreślać znaczenie zapobiegania, wczesne badanie i przestrzeganie leczenia. I kontynuować poszukiwania leku na HIV.

– Ta historia podnosi świadomość w kwestii HIV, ale w szerszym kontekście jest to opowieść o niesamowitej odporności, determinacji i nadziei – powiedziała Kat Smithson, dyrektor ds. Polityki w National AIDS Trust.

