Miażdżyca po 40. roku życia rozwija się szybko i bezobjawowo. Co musisz wiedzieć?

Prawie połowa pozornie zdrowych osób w wieku od 40 do 50 lat może gromadzić tłuszczowe blaszki miażdżycowe w tętnicach w znacznie szybszym tempie, niż wcześniej sądzono. Journal of American College of Cardiology (JACC) opublikował nowe dane z badania PESA-CNIC-Santander wykazując, że rozwój miażdżycy może przebiegać bezobjawowo u osób w wieku pomiędzy 40. a 50. rokiem życia.

Naukowcy z Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), kierowanej przez dr Valentína Fustera, dyrektora CNIC i głównego autora w badaniu PESA-CNIC-Santander, stwierdzili również, że postęp miażdżycy jest bezpośrednio związany z klasycznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego: wiek, płeć, nadciśnienie, cholesterol, palenie i cukrzyca. PESA jest partnerem CNIC i banku Santander. W badaniu monitorowano 4200 zdrowych mężczyzn i kobiet w średnim wieku za pomocą nieinwazyjnej technologii obrazowania i biomarkerów od ponad 10 lat. Dr Fuster twierdzi, że zastosowanie nieinwazyjnych technologii obrazowania „pozwala nam zidentyfikować postęp choroby wcześniej niż jest to możliwe przy użyciu klasycznych markerów, takich jak obecność wapnia w naczyniach wieńcowych wykrytych za pomocą tomografii komputerowej (CT), umożliwiając w ten sposób identyfikację osób z większym ryzykiem, którzy mogliby skorzystać z wczesnej interwencji”. Nowe techniki wykrywania miażdżycy Prostsze techniki obrazowania, takie jak ultradźwięki 2D i 3D są dostępne i nie wymagają ekspozycji na promieniowanie. Za pomocą tych technik, wyjaśnia dr Borja Ibañez, dyrektor ds. badań klinicznych CNIC, „możemy wykryć i oszacować obciążenie i zaawansowanie choroby miażdżycowej oraz precyzyjnie monitorować jej postęp, identyfikując w ten sposób osoby, które mogą skorzystać z wcześniejszej i intensywniejszej profilaktyki”. Artykuł JACC przedstawia 3-letnie badanie kontrolne kohorty PESA, które dokonuje pierwszego bezpośredniego porównania między tymi dwoma markerami ryzyka opartymi na obrazowaniu: wapniem wieńcowym za pomocą CT i obciążeniem miażdżycy tętnic szyjnych i udowych za pomocą ultradźwięków 2D i 3D. „Wyniki pokazują, że ultradźwięki tętnic obwodowych są skuteczniejszą metodą wykrywania postępu miażdżycy niż badanie wapnia w naczyniach wieńcowych za pomocą CT” – powiedział główny autor Dr Beatriz López-Melgar. Miażdżyca charakteryzuje się nagromadzeniem złogów tłuszczu w ścianach tętnic. Choroba jest zwykle wykrywana na zaawansowanym etapie, kiedy już spowodowała zdarzenia kliniczne, takie jak zawał serca lub udar. Leczenie choroby na tym objawowym etapie ma ograniczoną skuteczność, a większość pacjentów doświadcza obniżenia jakości życia. Ponadto leczenie tych pacjentów stanowi znaczne obciążenie dla zasobów opieki zdrowotnej. Poprzednia analiza PESA wykazała już, że miażdżyca jest ogólnie obecna u młodych osób w średnim wieku. „Dzięki nowym badaniom pokazaliśmy, jak postępuje miażdżyca w początkowej fazie, zanim pojawią się objawy” – podkreślił dr Fuster. Czytaj także:

Te owoce pomogą zmniejszyć otyłość, zapobiegać chorobom serca i cukrzycy?