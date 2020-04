Badanie krwi może pomóc lekarzom wcześnie wykryć raka trzustki

Zespół, w skład którego wchodzą naukowcy z Perelman School of Medicine, Abramson Cancer Center oraz School of Engineering and Applied Science, opublikowali swoje odkrycia w Clinical Cancer Research, czasopiśmie American Association for Cancer Research.

Rak trzustki – cichy zabójca

Gruczolakorak przewodowy trzustki (PDAC), najczęstsza postać raka trzustki, jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka. Całkowity pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi zaledwie dziewięć procent, a większość pacjentów żyje krócej niż rok po diagnozie. Jednym z największych wyzwań jest postawienie diagnozy, zanim choroba się rozwinie lub rozprzestrzeni. Jeśli zostanie wcześnie wykryta, pacjenci mogą być kandydatami do operacji w celu usunięcia raka, który może dobrze rokować.

„Obecnie większość zdiagnozowanych pacjentów ma już chorobę przerzutową, dlatego istnieje pilna potrzeba testu, który może nie tylko wykryć chorobę wcześniej, ale także dokładnie powiedzieć nam, kto może być w miejscu, w którym możemy skierować ich na potencjalnie lecznicze leczenie” – powiedziała współautorka badania Erica L. Carpenter, dyrektor Laboratorium Biopsji Płynnej.

Test na raka trzustki

Naukowcy opracowali badanie krwi w celu sprawdzenia panelu biomarkerów zamiast tylko jednego biomarkera. Markery te obejmują antygen węglowodanowy 19-9 (CA19-9) i obciążenie mutacyjne KRAS, o których wiadomo, że są związane z PDAC. W zaślepionej grupie testowej 47 pacjentów (20 z PDAC, 27 wolnych od raka) test był w 92 procentach dokładny pod względem zdolności do wykrywania chorób, co przewyższa najbardziej znany biomarker, CA19-9 (89 procent).

Następnie naukowcy wykorzystali próbki od 25 pacjentów, u których obrazowanie wykazało, że nie miało przerzutów. Test Penna był 84 procent dokładny w określaniu stopnia zaawansowania choroby, co jest znacznie wyższe niż samo obrazowanie (64 procent).

„Jeśli zostanie zwalidowany, test ten może zapewnić nie tylko kluczowe narzędzie dla pacjentów z grupy ryzyka, ale także narzędzie monitorowania dla pacjentów z pewnymi znanymi czynnikami ryzyka, takimi jak mutacje BRCA” – powiedział Carpenter.

