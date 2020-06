W leczeniu ubytków słuchu u osób starszych pomogą... muszki owocówki

Globalnie jedna trzecia osób (1,23 miliarda osób) w wieku powyżej 65 lat ma upośledzenie słuchu i chociaż uważa się, że istnieje ponad 150 kandydujących genów, które mogą wpływać na utratę słuchu, nie ma jednolitego poglądu na temat tego, jak je wykorzystać do opracowania nowej profilaktyki lub leczenia.

Badacze z UCL Ear Institute ocenili zdolność słyszenia muszki owocowej (Drosophila melanogaster) w całym jej okresie życia (około 70 dni), aby sprawdzić, czy ich słuch zmniejsza się z wiekiem.

Mucha owocowa jest potężnym modelem w biologii, a jej ucho ma wiele podobieństw molekularnych z uszami ludzi, co czyni ją idealnym narzędziem do badania ubytku słuchu u ludzi. Jednak do tej pory żadne badanie nie oceniało słuchu muszek owocowych w ciągu ich życia.

Korzystając z zaawansowanych technik biomechanicznych, neurofizjologicznych i behawioralnych, naukowcy odkryli, że przednie uszy muszek owocowych wykazują również ARHL, a prawie wszystkie miary wrażliwego słuchu zaczynają spadać po 50. dniu życia.

Utrata słuchu u muszek owocówek

Dzięki tej wiedzy naukowcy skupili się na okresie, w którym muchy rozwinęły ARHL: chcieli wiedzieć, czy w narządach muchówek „Narządu Johnstona” (ich „ucho wewnętrzne”) zachowały się geny „zmienne ze względu na wiek” zdrowe przez 50 dni życia.

Naukowcy zidentyfikowali nowy zestaw genów regulujących transkrypcję: są to tak zwane „geny homeostazy”, co oznacza, że ​​są one genetycznymi aktywatorami, więc kontrolują aktywność, która utrzymuje wrażliwość ucha.

Dla naukowców jedną z podstawowych zalet modelu muszki owocowej jest to, że umożliwia łatwe testowanie roli poszczególnych genów poprzez zwiększenie ich funkcji (nadekspresja) lub wyciszenie ich (interferencja RNAi). Korzystając z tych narzędzi, naukowcy odkryli również, że manipulowanie niektórymi genami homeostazy może uniemożliwić muchom uzyskanie ARHL.

Bazując na tych odkryciach rozpoczęto już kolejny projekt dotyczący odkrywania leków, mający na celu przyspieszenie nowatorskich metod leczenia ARHL u ludzi.

