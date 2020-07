Czy tłuszczak jest niebezpieczny?

Tłuszczaki zwykle nie zagrażają naszemu zdrowiu i życiu, jednak w przypadku mnogich lub wyjątkowo dużych guzów oraz tłuszczaków, które tworzą się tuż przy naczyniach krwionośnych, limfatycznych lub narządach wewnętrznych, zwykle pobiera się wycinek, który poddawany jest badaniom histopatologicznym.

Co to jest tłuszczak?

Tłuszczak to guz powstający wskutek nadmiernego gromadzenia się komórek tłuszczowych pod skórą. Skupisko apidocytów otacza torebka z tkanki łącznej. Tłuszczaki mogą mieć różną wielkość; charakteryzują się dość powolnym wzrostem i nie są zmianami nowotworowymi.

Powstawaniu tłuszczaków sprzyjają różne czynniki. Często są to zmiany dziedziczne, które występują u członków jednej rodziny. W większości przypadków są to guzy niebolesne, jednak jeżeli zaczynają rosnąć, mogą zacząć powodować duży dyskomfort. Dzieje się tak, gdy tłuszczak utworzy się w okolicy mięśni np. uda, ramienia lub brzucha. Do innych przyczyn powstawania tłuszczaków, zalicza się m.in.:

wiek – zmiany te najczęściej powstają u osób po 40. roku życia,



nadwagę i otyłość,



choroby przewlekłe.

W niektórych przypadkach tłuszczaki tworzą się w miejscu urazów; nadmierne gromadzenie się komórek tłuszczowych często występuje w miejscu głębokiego urazu tkanek oraz w okolicy bliznowców będących „pamiątką” po zabiegach operacyjnych. Tłuszczak może utworzyć się w miejscu nieprawidłowo oczyszczonej rany – pozostałe w ciele np. mikroskopijne odłamki kości lub inne ciała obce zostają otaczane przez komórki tłuszczowe, co powoduje dość szybki wzrost tłuszczaka.

Tłuszczaki są w większości guzami ruchomymi, które można „przesunąć” pod skórą, choć zdarzają się też przypadki przyrośnięcia guza do mięśnia, co sprawia, że staje się on nieruchomy i powoduje ból podczas poruszania się. Bardzo często tłuszczaki tworzą się na karku, klatce piersiowej, plecach oraz na głowie. Guzy te nie wpływają pozytywnie na nasz wygląd, dlatego coraz więcej osób decyduje się na ich usunięcie. Niestety, przeprowadzony zabieg nie gwarantuje, że guz się nie odnowi. Tłuszczak musi zostać usunięty wraz z otaczającą go torebką, aby zminimalizować ryzyko ponownego, nieprawidłowego gromadzenia się komórek tłuszczowych

Ważne: im większy tłuszczak, tym trudniejszy jest zabieg, dlatego warto usuwać guzy tłuszczowe jak najszybciej, zanim jeszcze zaczną sprawiać poważne problemy.

Jak wygląda tłuszczak?

Początkowo tłuszczak jest niewielką grudką, którą można pomylić z pryszczem. Z czasem zaczyna się powiększać, przypominając np. ziarnko ryżu lub grochu. Zwiększanie się rozmiaru tłuszczaka powoduje rozciąganie skóry, dlatego często guz powoduje uczucie nadmiernego napięcia skóry. Tłuszczak jest zwykle sprężysty, ruchomy i niebolesny. Zawsze jest wyraźnie oddzielony od reszty tkanek i nie „rozlewa” się pod skórą. Tłuszczaki mogą występować w dużych skupiskach np. na torsie, szyi, karku lub plecach.

Czy tłuszczak jest groźny dla zdrowia?

W większości przypadków tłuszczaki nie zagrażają zdrowiu. Wyjątkiem mogą być guzy rosnące w bezpośredniej bliskości dużych naczyń krwionośnych, naczyń limfatycznych, tętnic oraz narządów wewnętrznych. W takiej sytuacji guz może uciskać otaczające go tkanki, powodując problemy zdrowotne. W przypadku tłuszczaków, które zlokalizowane są np. blisko tętnicy szyjnej, konieczne jest szybkie przeprowadzenie zabiegu.

Nie są to guzy nowotworowe, ale łagodne zmiany, które nie mają tendencji do rakowacenia. Uporczywie nawracające tłuszczaki mogą być objawem poważniejszych chorób. Często występują u osób przewlekle chorych i wskazują np. na schorzenia o podłożu genetycznym lub autoimmunologicznym.

Podsumowując, tłuszczak nie zagraża zdrowiu i życiu. Zwykle jest jedynie problemem natury estetycznej, jednak może uciskać otaczające tkanki oraz utrudniać normalne funkcjonowanie np. powodować ból podczas aktywności fizycznej. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z dużą liczbą tłuszczaków lub guzami o bardzo dużym rozmiarze, trzeba wykonać dodatkowe badania w celu wykluczenia chorobowego podłoża powstających na ciele zmian.