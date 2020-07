Naukowcy znajdują obiecującą terapię w walce z epidemią chorób wątroby

„NAFLD jest obecnie poważnym problemem zdrowotnym, prawdziwą epidemią bez leczenia. Wpływa na około 25% światowej populacji”, powiedział główny autor badania dr Mercedes Rincon, profesor na Wydziale Immunologii i Mikrobiologii na Uniwersytecie w Colorado School of Medicine. „Częstość występowania jest większa u osób otyłych, ale nie ogranicza się do nich”. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.

NAFLD charakteryzuje się nagromadzeniem tłuszczu w wątrobie, co może prowadzić do zwłóknienia i ostatecznie niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH), zaawansowanej fazy NAFLD, która może powodować niewydolność wątroby i śmierć. Jest to obecnie najczęstsza postać przewlekłej choroby wątroby, w której obecnie nie zatwierdzono żadnych leków.

Badacze skupili się na MCJ lub kontrolowanym przez metylację białku J jako celu dla NASH. Białko to żyje w mitochondriach, silniku komórek, w którym lipidy są spalane w wątrobie. MCJ hamuje aktywność metaboliczną mitochondriów. Pacjenci z NAFLD często mają wyższy poziom MCJ w wątrobie.

Nowe podejście terapeutyczne

Ale MCJ nie ma decydującego znaczenia dla życia w normalnych warunkach, dlatego zespół Rincon postanowił wyeliminować ten hamulec metaboliczny w wątrobie, aby zwiększyć spalanie tłuszczu i zminimalizować gromadzenie się lipidów i rozwój zwłóknienia. Użyli siRNA lub Small Interfering RNA, aby wyciszyć MCJ w wątrobie. To nowe podejście terapeutyczne, które wykazało sukces w leczeniu niektórych chorób wątroby.

Aby sprawdzić, czy siRNA na MCJ (zwany siMCJ) może być potencjalnym lekiem przeciw NAFLD, myszy w badaniach przedklinicznych były karmione wysokotłuszczową dietą o wysokiej zawartości fruktozy. Po miesiącach diety myszy rozwinęły stłuszczenie wątroby. Następnie były regularnie leczone siMCJ lub placebo. Grupa siMCJ miała niższe poziomy lipidów i zwłóknienia w wątrobie w porównaniu z grupą kontrolną. Stosując to leczenie, podobne zmniejszenie zawartości lipidów i zwłóknienia zaobserwowano w innym modelu diety niskobiałkowej.

Jak wynika z badań, wynik jest taki, że MCJ staje się alternatywnym celem leczenia NASH i NAFLD.

