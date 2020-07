Pierwsza na świecie remisja HIV. Czy to przełom w leczeniu wirusa?

Według danych ONZ w 2019 r. na AIDS zmarło przeszło 690 000 osób, ale liczba zgonów spadła o 39 procent. Częściowo wynika to z rosnącego dostępu do terapii przeciwretrowirusowych, a także leków, które mogą zapobiegać nowym infekcjom. Teraz terapia przeciwwirusowa doprowadziła do remisji HIV u 37-letniego Brazylijczyka.