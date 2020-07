Pacjent z HIV opornym na wszystkie dostępne leki. Czy ma szansę na normalne życie?

AIDS

Wirus HIV atakuje limfocyty pomocnicze – komórki wspomagające zwalczanie drobnoustrojów przez układ odpornościowy – przez co drastycznie maleje liczba tych komórek. Zakażenie wirusem HIV na drodze kontaktów seksualnych lub poprzez kontakt z krwią zakażonej osoby prowadzi zatem do upośledzenia odporności i rozwoju zespołu nabytego niedoboru odporności: AIDS. Organizm chorego nie jest zdolny do zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych i nawet drobna infekcja może być zagrożeniem życia. Obecnie stosuje się leczenie z zastosowaniem leków przeciwretrowirusowych, które blokują enzymy wirusa umożliwiające replikację lub hamują atakowanie komórek przez wirusa. Celem leczenia jest maksymalne zahamowanie rozwoju choroby oraz wydłużenie życia.

Oporność na leczenie

W Hiszpanii 41-letni mężczyzna jest zakażony wirusem HIV opornym na wszystkie, dotychczas wynalezione, leki przeciwwirusowe. U mężczyzny zakażenie HIV zostało zdiagnozowane w 1989 roku. Od 1995 roku pacjent otrzymywał ponad 14 różnych leków przeciwretrowirusowwych. W 2017 roku pobrano od mężczyzny próbkę krwi i przeprowadzono analizę lekooporności wirusa HIV. Stwierdzono, że wirus, który zainfekował badanego pacjenta, jest oporny na wszystkie zatwierdzone dotychczas leki przeciwretrowirusowe, także te najnowsze (inhibitory integrazy II generacji, leki hamujące enzym umożliwiający wbudowanie materiału genetycznego wirusa w DNA komórek chorego). Obecnie poza lekami jeszcze nie zarejestrowanymi do stosowania w powszechnej praktyce lekarskiej, brak dostępnych metod leczenia dla tego pacjenta. Odkryty przypadek jest dowodem na potrzebę tworzenia i badania kolejnych leków przeciw wirusowi HIV.

