Hemofilia u kobiet – groźna choroba, którą można kontrolować

Hematolodzy podkreślają, że kobiety zwykle są tylko bezobjawowymi „nosicielkami” genów wywołujących hemofilię, na którą najczęściej zapadają mężczyźni. Zdarzają się jednak wśród kobiet wyjątki! Panie też mogą zachorować – zarówno na ciężką, jak i łagodną postać hemofilii. Przypomnijmy, że jest to choroba polegająca na wrodzonej skłonności do nadmiernych krwawień, zarówno pourazowych, jak i samoistnych (z powodu niedoborów tzw. czynników krzepnięcia we krwi).

„Są kobiety, które mają łagodną hemofilię, ale jednak mają na tyle obniżoną aktywność czynnika krzepnięcia, że w pewnych sytuacjach, na przykład przy porodzie, na przykład przy cięciu cesarskim, ale nawet przy porodzie siłami natury, dochodzi u nich do nadmiernego krwawienia. Ba, może nawet wystąpić ciężki krwotok poporodowy” – ostrzega prof. Jerzy Windyga, specjalista z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Jak rozpoznać hemofilię?

Taka sytuacja może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje, włącznie z koniecznością usunięcia u kobiety narządu rodnego, w celu ratowania jej życia. Jednocześnie ekspert podkreśla, że takim sytuacjom można obecnie skutecznie zapobiegać, dzięki odpowiedniemu, łatwo dostępnemu leczeniu. Dlatego warto znać sygnały ostrzegawcze hemofilii, aby móc ją jak najwcześniej rozpoznać i zacząć leczyć. U kobiet mogą to być np. bardzo obfite krwawienia miesiączkowe (tzw. krwotoczne miesiączki), a także wywołana przez nie niedokrwistość z niedoboru żelaza. Inne objawy, mogące wystąpić zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, to m.in. nietypowe, długotrwałe krwawienia po skaleczeniach, urazach, zabiegach chirurgicznych, a także zabiegach stomatologicznych (np. po ekstrakcji zęba).

