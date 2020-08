W całej Europie nasila się niepokojący trend. Naukowcy ostrzegają

Zespół naukowców z Uniwersytetu Króla Juana Carlosa w Hiszpanii wykorzystał dane ankietowe od 96 004 osób dorosłych w całej Unii Europejskiej (UE), aby zbadać zmiany w poziomach siedzącego trybu życia. Naukowcy odkryli, że w 2002 r. odsetek dorosłych prowadzących siedzący tryb życia przez ponad cztery i pół godziny dziennie wynosił 49,3%, ale w 2017 r. wynosił 54,3%. W latach 2002-2017 odsetek dorosłych prowadzących siedzący tryb życia wzrósł o 3,9% w Hiszpanii, 7,4% w Niemczech, 17,8% we Francji i 22,5% w Wielkiej Brytanii.

Czym grozi siedzący tryb życia?

Siedzenie przez ponad cztery i pół godziny dziennie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby, takie jak choroby serca. Te badania wskazują, że częstość występowania siedzącego trybu życia wzrosła w całej Europie i może to mieć znaczący wpływ na zdrowie wszystkich państw europejskich.

Aby zbadać siedzący tryb życia u dorosłych, autorzy przeanalizowali dane zebrane w latach 2002, 2005, 2013 i 2017 w ramach czterech oddzielnych badań Eurobarometru UE w zakresie sportu i aktywności fizycznej. Podczas ankiet uczestnicy wypełniali kwestionariusz oceniający, ile godzin przeciętnego dnia spędzają na aktywności fizycznej lub siedzeniu. Uczestnicy mieli średnio 50 lat.

Osoby w średni wieku mało aktywne

Autorzy stwierdzili, że podobny odsetek młodych i starszych dorosłych prowadził siedzący tryb życia przez cały okres badania, chociaż średnio odsetek siedzących dorosłych był nieco wyższy wśród młodych ludzi. Od 2002 do 2017 r. 55,6% osób w wieku 65 lat i starszych oraz 58,3% osób w wieku 18–24 lat było nieaktywnych fizycznie. Grupą wiekową, w której odnotowano największy wzrost braku aktywności fizycznej do 2017 r., były osoby w wieku 35-44 lata, przy czym liczba dorosłych siedzących powyżej czterech i pół godziny dziennie wzrosła o 15,3% z 43,7% do 50,4%.

Autorzy ostrzegają, że skoro ilość czasu spędzanego w pozycji siedzącej była określana przez uczestników opisujących typowy dzień, badanie to może nie doceniać rzeczywistego rozpowszechnienia siedzącego trybu życia w Europie. Dalsze badania mogą obejmować dane ze smartfonów, aby zapewnić dokładniejsze szacunki dotyczące siedzącego trybu życia.

