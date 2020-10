Wirusowe zapalenie wątroby typu C – cichy zabójca

W przeciwieństwie do zapalenia wątroby typu A, które rozprzestrzenia się poprzez zanieczyszczoną żywność lub wodę, wirusowe zapalenie wątroby typu C jest patogenem przenoszonym przez krew, który powoduje choroby wątroby, takie jak rak i marskość wątroby.

Pacjenci często mogą być zakażeni latami, a czasem nawet dziesięcioleciami, bez objawów, co sprawia, że zapalenie wątroby typu C jest trudne do zdiagnozowania, dopóki infekcja nie stanie się poważna.

Jego skutki mogą obejmować choroby trwające kilka tygodni lub choroby trwające przez całe życie. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że wirusowe zapalenie wątroby typu C zabija około 400 000 osób rocznie, chociaż jest to prawdopodobnie niedoszacowane, ponieważ wielu pacjentów umiera z powodu niewydolności wątroby, zanim zostaną zdiagnozowani.

W sumie wirusy zapalenia wątroby zabijają ponad milion ludzi rocznie, co stawia go na równi z innymi globalnymi zagrożeniami dla zdrowia, takimi jak HIV i gruźlica. Według WHO zachorowalność jest szczególnie wysoka we wschodniej części Morza Śródziemnego i Europie.

Najczęstsze formy infekcji to używanie wspólnych igieł, transfuzje krwi, niebezpieczna opieka zdrowotna lub seks bez zabezpieczenia.

Nowe zabiegi

Amerykanie Harvey Alter i Charles Rice wraz z Brytyjczykiem Michaelem Houghtonem zostali uhonorowani za odkrycie wirusa zapalenia wątroby typu C, który różni się od dwóch innych szczepów wirusa, A i B.

Ich praca pozwoliła na szybki rozwój leków przeciwwirusowych i badań krwi, chociaż nie ma szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C.

Około 80 procent osób narażonych na wirusa rozwija przewlekłe choroby, zwłaszcza marskość wątroby – bliznowacenie wątroby, które może prowadzić do niewydolności narządów.

Przez lata leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C było tylko umiarkowanie skuteczne – leczyło mniej więcej połowę pacjentów – i wiązało się z szeregiem niepożądanych skutków ubocznych.

Jednak w przypadku nowej generacji leków znanych jako leki przeciwwirusowe o działaniu bezpośrednim (DAA) wskaźniki skuteczności wzrosły, a około 95 procent leczonych pacjentów zostało wyleczonych.

Nierówny dostęp

Jednak w wielu regionach nowe schematy leczenia pozostają zbyt drogie. W 2017 roku WHO oszacowała, że tylko 19 procent zakażonych na całym świecie otrzymało diagnozę. Mniej niż 10 procent otrzymało DAA.

Komitet Noblowski powiedział w poniedziałek, że świat może po raz pierwszy wyeliminować wirusowe zapalenie wątroby typu C. „Aby osiągnąć ten cel, potrzebne będą międzynarodowe wysiłki ułatwiające badania krwi i udostępnianie leków antywirusowych na całym świecie” – powiedział. Komisja stwierdziła, że praca Altera, Rice'a i Houghtona uratowała „miliony istnień”.