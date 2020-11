Kobieta zgłosiła się na badanie z bólem brzucha. Diagnoza? Wędrująca śledziona

Kiedy 36-letnia kobieta poddała się badaniom, lekarze znaleźli jej śledzionę w prawym dolnym obszarze brzucha, około 0,3 metra dalej, niż powinna być. Na oddziale ratunkowym lekarze wykonali nowe skany i w tym czasie jej śledziona przemieściła się na całkowicie przeciwną stronę jej ciała. Kobieta równocześnie cierpiała na chorobę wątroby charakteryzującą się stanem zapalnym dróg żółciowych. To zapalenie spowodowało poważne uszkodzenia w wątrobie, zwane marskością, co utrudnia przepływ krwi przez narząd. W oczekiwaniu na przeszczep wątroby pacjentka otrzymała leki przeciwbólowe. Jej przypadek opisano w The New England Journal of Medicine.

Czym jest wędrująca śledziona?

Stan, znany jako „wędrująca śledziona”, występuje, gdy więzadła, które normalnie utrzymują śledzionę w miejscu, rozluźniają się i rozciągają. Śledziona zazwyczaj znajduje się powyżej żołądka w lewym górnym obszarze brzucha. „Podobnie jak zatkana rura, powoduje to cofanie się krwi, a jednym z miejsc, w których się cofa, jest śledziona” – powiedział dr Alexander Wester, lekarz internista w Michigan Medicine. „Z biegiem czasu śledziona powiększa się, próbując pomieścić całą dodatkową krew”. Gdy śledziona się powiększa, otaczające ją więzadła mogą się rozciągnąć, umożliwiając „ucieczkę” z właściwego miejsca w górnej części brzucha.

Przyczyny wędrującej śledziony

Według National Organization for Rare Disorders wędrująca śledziona może być również spowodowana wadami wrodzonymi, gdy dzieci rodzą się ze słabymi lub brakującymi więzadłami, które normalnie stabilizowałyby narząd. Stan ten może również powstać w wieku dorosłym w wyniku urazu fizycznego lub innych chorób, które mogą osłabić więzadła w pobliżu śledziony. Przyczyną może być nawet ciąża. Najlepszym sposobem leczenia śledziony wędrującej jest najczęściej usunięcie organu. Nieleczona śledziona może powodować silny ból, a nawet śmierć chorego.

