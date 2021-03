Mam zwolnienie od psychiatry. Czy pracodawca dowie się o mojej chorobie?

Często idąc na zwolnienie lekarskie pojawia nam się wiele pytań w głowie: jak długo mogę być na zwolnieniu? Czy mogę wychodzić z domu? Jeśli otrzymujemy zwolnienie od psychiatry, pytań może być więcej. Odpowiedzi na nurtujące kwestie znalazły się na Instagramie @swiat_oczami_psychiatry. Prowadząca profil Joanna Adamiak w prosty sposób objaśniła zasady zwolnień lekarskich od psychiatry.

Ile wynosi maksymalny czas zwolnienia lekarskiego?

Maksymalny czas zwolnienia lekarskiego to 182 dni ciągiem, w które wliczają się wszelkie święta i weekendy. Co ważne, pracodawca nie pozna, z jakiego powodu jesteś na zwolnieniu. W kontekście zaburzeń psychicznych jest to o tyle istotne, że pracownik nie musi martwić się o niepotrzebne plotki, jeśli otrzymuje zwolnienie np. od lekarza psychiatry. Pracodawca oczywiście dowie się, na jaki okres pracownik otrzymał zwolnienie oraz pozna nazwisko lekarza, który je wystawił. Dowie się też, w jakiej placówce wystawione było zwolnienie.

Czy pracodawca dowie się, że mam zwolnienie od psychiatry?

Joanna Adamiak zaznacza, że dociekliwy pracodawca może sprawdzić sobie, jakiej specjalizacji jest lekarz wystawiający zwolnienie. Szczególnie że dysponuje on nazwą placówki, a takie informacje są jawne. Nazwiska lekarzy często widnieją na stronach internetowych przychodni i szpitali.

Kontrola ZUS podczas zwolnienia

Pamiętaj, że w czasie zwolnienia lekarskiego możesz dostać wezwanie na kontrolę, a specjalna komisja może rozstrzygać nad jego zasadnością. Co ważne, podczas zwolnienia psychiatrycznego nie trzeba przebywać w czterech ścianach – możesz spokojnie wyjść na miasto, ponieważ przysługuje ci takie prawo. W czasie pandemii COVID-19 kontrole odbywają się jednak rzadziej.

Czytaj też:

Eksperci zwrócili uwagę na osoby z chorobami psychicznymi. Są pomijane w europejskich planach szczepień na COVID-19