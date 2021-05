Opadanie powiek, osłabienie mięśni? To może być miastenia

Miastenia (nużliwość mięśni) to schorzenie o podłożu autoimmunologicznym, które dotyczy układu nerwowego i układu mięśniowego. Miastenia zaliczana jest do grupy chorób rzadkich – obecnie w Polsce choruje na miastenię około 5000 osób. Wyjaśniamy, czym jest miastenia, jakie są jej przyczyny oraz co powinno skłonić do wykonania badań.