Przeciwciała IgG a zakażenie koronawirusem. Rodzaje przeciwciał i ich znaczenie

Przeciwciała (antyciała, immunoglobuliny) to szczególnego rodzaju białka, których obecność w organizmie świadczy zarówno o toczącym się zakażeniu, jak i nabyciu odporności po przejściu infekcji. Wyróżniamy kilka rodzajów przeciwciał, wśród których najliczniejszą grupę stanowią przeciwciała IgG. Mogą one wskazywać zarówno na m.in. aktywne zakażenia wirusowe i bakteryjne, jak i nietolerancje pokarmowe.

Czym są przeciwciała?

Przeciwciała to białka wytwarzane przez limfocyty B, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów neutralizacji atakujących nas patogenów oraz nabywania odporności. Stanowią one jedną z ważnych „broni” przeciwko wirusom, bakteriom oraz niektórym pasożytom, które wnikają do naszego organizmu z zewnątrz. Produkcja przeciwciał umożliwia sprawne funkcjonowanie układu immunologicznego.

Rodzaje przeciwciał

Wyróżniamy kilka rodzajów przeciwciał, które są wytwarzane w określonych przypadkach i pełnią różne funkcje. Przeciwciała IgG to najliczniejsza grupa spośród wszystkich antygenów – stanowią one około 80% wszystkich produkowanych przeciwciał.

Do grupy wytwarzanych przez ludzki organizm przeciwciał zaliczamy:

przeciwciała IgA (wytwarzane w celu ochrony układu pokarmowego, oddechowego i moczowego przed szkodliwymi patogenami),

przeciwciała IgD (biorą udział w aktywacji limfocytów B),

przeciwciała IgE (inicjują rozwój alergii),

przeciwciała IgG (biorą udział w odpowiedzi immunologicznej oraz mają wpływ na rozwój nietolerancji pokarmowych),

przeciwciała IgM (wytwarzane w momencie pierwszej infekcji konkretnym patogenem, wskazują na toczące się zakażenie).

Przeciwciała IgG – co to jest?

Jak już zostało wspomniane, przeciwciała IgG (immunoglobuliny G) są najczęściej i w największej ilości wytwarzane przez komórki układu odpornościowego. Ich produkcja następuje w momencie ataku na organizm np. wirusów lub bakterii. Głównym zadaniem wytwarzanych przez limfocyty B przeciwciał IgG jest zlokalizowanie zagrożenia, połączenie się z atakującymi organizm drobnoustrojami oraz ich zniszczenie. Dzięki przeciwciałom IgG inicjowana jest odpowiedź immunologiczna, która jest kluczowa dla zwalczenia zakażenia.

Co więcej, przeciwciała IgG przenikają przez łożysko, odpowiadając za zapewnienie odporności rozwijającego się płodu oraz dziecka tuż po jego przyjściu na świat. Stanowią także składnik mleka produkowanego w okresie laktacji, w największej ilości występują w tzw. siarze, czyli mleku produkowanym tuż po porodzie, dbając o odporność malucha w pierwszych miesiącach życia. Z tego względu karmienie piersią zalecane jest w celu ochrony i profilaktyki noworodków oraz niemowląt do 6. miesiąca życia.

Wyróżniamy 4 rodzaje (podklasy) przeciwciał IgG, czyli przeciwciała IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4, które odgrywają różne role w funkcjonowaniu układu immunologicznego. Niedobory przeciwciał z konkretnej podklasy mogą wskazywać na zaburzenia odporności oraz są obserwowane w przypadku np. nawracających infekcji.

Przeciwciała IgG – norma

Norma dla przeciwciał IgG wynosi 7-16 g/l. Zarówno wzrost liczby przeciwciał, jak i ich zbyt niski poziom wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu.

Przeciwciała IgG – diagnostyka

Z diagnostycznego punktu widzenia poziom przeciwciał IgG jest ważnym wskaźnikiem, który może świadczyć np. o zakażeniu bakteryjnym lub wirusowym, jak również poważnych schorzeniach. Zbyt wysoki poziom przeciwciał jest podstawą do dalszej diagnostyki w kierunku zakażeń wirusowych, bakteryjnych, pasożytniczych oraz schorzeń o podłożu nowotworowym i autoimmunologicznym.

Niskie przeciwciała mogą być związane z wrodzonymi zaburzeniami w funkcjonowaniu układu immunologicznego (niedobory pierwotne) oraz mogą być skutkiem toczących się w organizmie schorzeń (niedobory wtórne). Wtórne niedobory IgG mają często związek z niedożywieniem, zakażeniami wirusowymi, nowotworami i są skutkiem przejścia wyniszczających kuracji antynowotworowych.

Przeciwciała IgG a koronawirus

Obecnie najczęściej słyszymy o przeciwciałach IgG w kontekście zakażenia nowym koronawirusem. O aktywnym zakażeniu świadczy obecność w badanej próbce przeciwciał IgG (pojawiają się po około 10 dniach od momentu zakażenia) oraz przeciwciał IgM (obecne w próbce krwi już po około 72h od zakażenia). W przypadku przebytej objawowo lub bezobjawowo choroby COVID-19 w badanej próbce obecne są przeciwciała IgA.

