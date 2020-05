Kleszcze – czy spędzanie dużej ilości czasu na zewnątrz zwiększa ryzyko ukąszenia?

Kiedy pewna kobieta opublikowała w mediach społecznościowych, że znalazła kleszcza, Michael Yabsley, badacz chorób dzikich zwierząt z University of Georgia, odpowiedział tak jak zwykle w takich przypadkach: „daj mi go” – ponieważ mieszka w jej sąsiedztwie. Zaoferował, że odbierze go ze skrzynki pocztowej w celu utrzymania dystansu społecznego. Stało się to pod koniec marca, w pierwszych dniach obowiązywania zaleceń dotyczących izolowania się. Yabsley zaczął widzieć coraz więcej postów od sąsiadów, którzy po raz pierwszy odkrywali zalesione szlaki w ich okolicy. Zauważyli także wiele kleszczy.

Kleszcze są wśród nas

Kleszcze są powszechne wiosną i latem. Jednak dla osób, które zwykle spędzają czas w parkach krajobrazowych lub na trawnikach, pójście do lasu i przywiezienie do domu kleszczy było dużą zmianą. Doprowadziło to Yabsleya do pomysłu opisanego w e-mailu do współpracowników: czy podczas kwarantanny można udokumentować zmianę czasu spędzonego w miejscach, gdzie ludzie mogą spotkać kleszcze?

Odpowiedź brzmi „tak”, a ankieta została utworzona wspólnie z Hollins University, Duke University, Clemson University i University of Rhode Island. Celem jest ustalenie, czy ograniczenia COVID-19 wpłynęły na czas, jaki ludzie lub ich zwierzęta domowe spędzają na dworze, i czy zmiana ta wiąże się ze zwiększonym ryzykiem narażenia na kleszcze.

– Duża część moich badań dotyczy kleszczy i chorób przenoszonych przez kleszcze – powiedział Yabsley, profesor chorób dzikich zwierząt z Warnell School of Forestry and Natural Resources and the Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study at College of Veterinary Medicine. – Dużo myślę o kleszczach.

Teraz jest o wiele więcej ludzi myślących o kleszczach. Dotychczas zarejestrowano ponad 2200 odpowiedzi, a badanie będzie kontynuowane od połowy do końca maja, w zależności od tego, kiedy i jak państwa zaczną zmniejszać restrykcje dotyczące siedzenia w domu.

Ankieta gromadzi informacje o zmianach nawyków u ludzi, ich dzieci i zwierząt domowych. Każdy może wziąć udział w ankiecie, niezależnie od tego, czy widział kleszcza, ponieważ nacisk kładziony jest na zmiany w zachowaniu. Przykładowe pytania to: Czy wychodzisz w celach rekreacyjnych lub do pracy? Czy od czasu rozpoczęcia pandemii COVID-19 zmieniło się twoje miejsce pracy lub spędzania większej ilości czasu? W jakich siedliskach lub miejscach spędzasz czas na świeżym powietrzu? (podwórko, zalesiony park, obszar trawiasty, cement/chodniki)?

Badanie jest otwarte w całym kraju, ale jak dotąd około trzy czwarte uczestników pochodzi ze wschodniej części kraju. Yabsley ma nadzieję na wyniki jeszcze w tym roku.

Zagrożenie jest realne

– Spodziewam się, że pewna część populacji będzie narażona na zwiększone ryzyko ugryzień przez kleszcze i choroby przenoszone przez kleszcze z powodu zmian w ich zachowaniu – powiedział. – Wychodzą na obszary zalesione, w których wcześniej nie byli, gdzie kleszcze są bardzo powszechne, a wielu z nich może nie podjąć odpowiednich środków ostrożności.

Yabsley pełni również funkcję „eksperta od kleszczy” na forum Companion Animal Parasite Council, krajowej organizacji non-profit, która zajmuje się głównie chorobami psów i kotów. CAPC zapewnia geograficzne dane dotyczące trendów i prognoz dotyczących czynników boreliozy, erlichiozy i kilku innych chorób. O tej porze w przyszłym roku ma nadzieję porównać dane testowe CAPC dla psów z danymi behawioralnymi, aby zobaczyć, jak zmiany w zachowaniu człowieka mogą wpływać na ekspozycję psów na różne patogeny przenoszone przez kleszcze.

Na razie Yabsley, krajowy ekspert od kleszczy, służy również jako ekspert od kleszczy z sąsiedztwa. Zidentyfikował kleszcze ze skrzynki pocztowej, mówiąc sąsiadce, jaki to gatunek. I nadal oferuje porady dotyczące unikania kleszczy. Użyj środka odstraszającego owady, który zawiera DEET lub pikarydynę, lub spryskaj odzież permetryną. Kiedy wrócisz do domu ze spaceru, zrób oględziny ciała w celu możliwego znalezienia kleszcza i weź prysznic, aby pozbyć się wszystkiego, co po tobie pełzs. Włóż ubrania do pralki lub suszarki, ponieważ kleszcze nie lubią ciepła. A jeśli znajdziesz na sobie kleszcza, zaleca się używanie ostrych pęset, aby chwycić go przy skórze i usunąć.

– Uwielbiam je badać, ponieważ są niezwykle wyrafinowane - przez większość czasu żyją w swoim środowisku, ale muszą znaleźć trzech różnych gospodarzy, aby ukończyć swoje cykle życiowe. I, co ważne, przenoszą tak wiele różnych patogenów. Jest to bardzo, bardzo złożony system, który wydaje mi się fascynujący – powiedział. – Jest tyle rzeczy, których jeszcze nie wiemy o nich. Pod względem problemów zdrowotnych kleszcze są drugim po komarach nosicielem największej liczby patogenów i liczby chorób, jakie wywołują u ludzi i zwierząt.

Czytaj także:

Czy powstanie nowy, skuteczny lek na boreliozę?