Nowy wirus z Rosji. Jest podobny do SARS-CoV-2, szczepionki nie działają

Jak wykazały badania, wirus może infekować ludzkie komórki i „wymykać się” odporności uzyskanej w wyniku szczepienia przeciwko COVID-19. Badaniami kierował wirusolog Michael Letko z Washington State University, a wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „PLoS Pathogens”.

W czym Khosta-2 jest podobny do koronawirusa?

Naukowcy podkreślają, że w ostatnich latach wykryto wiele sarbekowirusów u azjatyckich nietoperzy, do których należy Khosta-2, ale większość z nich nie ma zdolności zakażania człowieka. Wyniki dalszych badań nad Khosta-2 były jednak zaskakujące

„Kiedy przyjrzeliśmy się im dokładniej, byliśmy poważnie zaskoczeni, bo odkryliśmy, że mogą infekować ludzkie komórki. To trochę zmienia nasze rozumienie tych wirusów, ich pochodzenia i regionów, jakich mogą dotyczyć” – powiedział wirusolog Michael Letko z Washington State University.

W jaki sposób Khosta-2 może zainfekować ludzkie komórki?

Działanie wirusa Khosta-2 jest podobne do działania wirusa SARS-CoV-2, do infekowania komórek człowieka może on wykorzystywać swoje białko kolca. Może dojść do tego przez łączenie się z białkiem receptorowym – enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE2), który znajduje się w ludzkich komórkach – tłumaczą specjaliści.

Potrzebne będą nowe szczepionki

Naukowcy uważają, że wirus może unikać odporności wytworzonej przez szczepionki przeciwko COVID-19 lub przez przebyte infekcje koronawirusem. Do takich wniosków doszli, analizując surowicę pochodzącą od osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Odkryli, że Khosta-2 nie został zneutralizowany przez obecnie stosowane szczepionki. Również badania z wykorzystaniem surowicy pozyskanej od osób zakażonych wariantem Omikron, wykazały, że przeciwciała były nieskuteczne.

W jakim stopniu Khosta-2 jest niebezpieczny dla ludzi?

Naukowcy obawiają się, że Khosta-2 może zacząć krążyć szerzej i połączy się z innym wirusem, jak choćby SARS-CoV-2. Na razie jednak nie ma dowodów na to, że wirus może powodować śmiertelne choroby u ludzi.

