Remisja cukrzycy typu 2. Ustalono, kto ma na nią szansę

Cukrzyca jest pierwszą niezakaźną chorobą, którą oficjalnie uznano za epidemię XXI wieku. Szacuje się, że 90-95% osób cierpiących na cukrzycę doświadcza cukrzycy typu 2. Liczba ta stale rośnie z powodu starzenia się populacji, coraz większej otyłości i siedzącego trybu życia.

Remisja jest możliwa w cukrzycy typu 2

Niektórym pacjentom z cukrzycą typu 2 udaje się osiągnąć remisję, czyli okres schorzenia bez objawów chorobowych po operacji bariatrycznej lub stosowaniu diety bardzo niskokalorycznej. Naukowcy ze Szkocji chcieli więc przekonać się, ile osób w ogólnej populacji jest w stanie remisji. Korzystając z krajowego rejestru osób z cukrzycą typu 2 oszacowali, że ok. jedna na dwadzieścia osób z rozpoznaną cukrzycą typu 2 osiągnęła remisję choroby.

Co łączy osoby z remisją cukrzycy?

Spośród 162 316 pacjentów w wieku powyżej 30 lat, którzy kwalifikowali się do analizy, 7 710 — około 5% — było w remisji w 2019 r. Okazało się, że łączył o ich kilka wspólnych cech. Przede wszystkim schudli od czasu diagnozy; byli też starsi i mieli niższy poziom cukru we krwi w momencie diagnozy. Osoby te zwykle nie przyjmowały wcześniej leków hipoglikemizujących. Niektórzy z nich przeszli operację bariatryczną.

„Po raz pierwszy byliśmy w stanie wykazać, że 1 na 20 osób w Szkocji z cukrzycą typu 2 osiąga remisję. To więcej niż oczekiwano i wskazuje na potrzebę zaktualizowanych wytycznych, aby wesprzeć klinicystów w rozpoznawaniu i wspieraniu tych osób” – ogłosiła Mireille Captieux z Uniwersytetu w Edynburgu.

Zrozumienie, ile osób i o jakich cechach jest w remisji tworzy punkt odniesienia do oceny przyszłych inicjatyw i badań. Może również pomóc klinicystom zidentyfikować pacjentów, z którymi należy omówić opcje remisji. Badania udostępniono w czasopiśmie PLoS Medicine.

Aby ustrzec się przed ryzykiem cukrzycy, poznaj 10 zasad zdrowego żywienia

Jedz mało, ale często i się nie odwadniaj



Spożywaj 5-6 posiłków co 2-3 godziny i nie zapominaj o wypijaniu co najmniej 2 litrów wody na dobę. W pierwszej części dnia powinniśmy spożyć najwięcej pokarmu w ciągu całego dnia.



Połowę tego, co jesz powinny stanowić owoce i warzywa



Nie więcej niż 1-2 porcje roślinnych produktów można zastąpić naturalnymi sokami bez dodatku cukru. (200-400 ml).



Najlepiej wybierać produkty pełnoziarniste



Jeśli sięgamy po produkty zbożowe, to warto częściej wybierać te, które są pełnoziarniste (codziennie powinniśmy zjadać około 3 porcji).

Warto zamienić pieczywo przetworzone (np. jasne bułki, jasny chleb) na pełnoziarniste (np. razowe, graham), płatki śniadaniowe na naturalne płatki zbożowe (np. płatki owsiane), wybieraj grube kasze (np. gryczana), makarony razowe.



Codziennie warto jeść fermentowane produkty mleczne



Instytut Żywności i Żywienia zaleca zwłaszcza osobom starszym 3 szklanki jogurtu lub kefiru dziennie, które częściowo można zastąpić dobrej jakości serami.



Czego jeść więcej, a co ograniczyć?



Oprócz warzyw i owoców w naszej diecie powinny się znaleźć rośliny strączkowe, ryby, jaja, chude mięso i oleje roślinne. Warto zaś zmniejszyć ilość czerwonego mięsa, przetworzonych produktów mięsnych oraz tłuszczów zwierzęcych. Jeden dzień w tygodniu powinien być wolny od posiłków zawierających mięso.



Unikaj spożywania cukru i słodyczy



Zamiast słodkich i wysokoprzetworzonych produktów lepiej jeść owoce lub orzechy. Lepiej też stronić od słodkich napojów gazowanych, które często mają dużo więcej cukru niż potrzeba nam na co dzień – zamiast nich należy pić zwykłą wodę bez żadnych słodkich dodatków.



Nie przesadzaj z solą – wystarczy 5 g dziennie (nie więcej niż jedna łyżeczka)



Nie dosalaj dodatkowo potraw i dokładnie czytaj etykiety, by wybierać produkty z jak najniższą zawartością soli. Używaj za to sporo ziół, które nie tylko poprawiają smak pożywienia, ale zawierają też sporo cennych dla naszego organizmu składników.



Nie nadużywaj alkoholu



Co za dużo, to niezdrowo, ale w przypadku alkoholu nie ma takiej ilości, która miałaby na nas dobroczynny wpływ, a najnowsze wyniki badań naukowców z University College London wskazują, że korzystny efekt można zaobserwować wyłącznie u pacjentów, którzy przeszli zawał serca. Nawet im zaleca się jednak tylko niewielkie dawki trunków.

Lepiej sięgać zaś po bezalkoholowe napoje – okazuje się, że garbniki i flawonoidy w winie zawierającym 0 proc. alkoholu działają tak samo korzystnie jak te w trunkach z procentami.



Uzupełniaj niedobór witaminy D



Im jesteśmy starsi, tym bardziej narażamy się na niedobór witaminy D, dlatego wiele osób powinno ją dodatkowo suplementować (2000 j.m. na dobę). Witamina D jest syntezowana w skórze pod wpływem promieni słonecznych – oprócz częstego przebywania na świeżym powietrzu powinniśmy również wzbogacić dietę o naturalne źródła witaminy D w pożywieniu.



Bądź aktywny fizycznie (i umysłowo) – sport działa przeciwnowotworowo



Siedzenie jest już tak szkodliwe jak... palenie papierosów, dlatego nie warto być biernym i rezygnować z uprawiania sportu, który jak wskazują najnowsze wyniki badań australijskich naukowców w „Medicine & Science in Sports & Exercise”, aktywność fizyczna hamuje wzrost komórek nowotworowych.

Demencji starczej i chorób neurodegeneracyjnych uniknąć pozwolą nam czynności mające doskonały wpływ na nasz mózg, m.in. czytanie, taniec, rozwiązywanie krzyżówek lub granie w gry umysłowe – przekonują badacze z Uniwersytetu Cambridge.

