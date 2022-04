Ile kroków tygodniowo trzeba zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko depresji? Są najnowsze badania

Na depresję częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Trzeba pamiętać, że depresja to nie tylko problem osób dorosłych, coraz częściej dotyka także dzieci i młodzież.

Objawy choroby

Depresja zaliczana jest do ciężkich chorób psychicznych. Wciąż często błędnie utożsamia się ją wyłącznie ze smutkiem. Do najczęstszych objawów nalezą:

brak odczuwania przyjemności ze spraw, które dotychczas sprawiały radość,

zobojętnienie,

spadek libido,

zmniejszenie lub utrata apetytu,

nadmierne łaknienie i związane z tym raptowne przybranie na wadze,

trudności w zasypianiu lub nadmierna senność,

zaburzenia cyklu miesiączkowego u kobiet,

myśli samobójcze,

poczucie lęku,

zaburzenia pamięci oraz funkcji poznawczych.

Co było przedmiotem badań?

Najnowsze badania prowadzone przez naukowców z University of Cambridge School of Clinical Medicine w Anglii dotyczyły wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne pacjentów z depresją. Naukowcy przeanalizowali 15 istniejących już badań z danymi dotyczącymi związku aktywności fizycznej z ryzykiem wystąpienia depresji. Badanie obejmowało łącznie ponad 191 tys. uczestników. Oszacowano, że prawie 12 proc. przypadków depresji można było zapobiec, stosując określoną ilości ćwiczeń. A u tych, którzy ćwiczyli przez określony przez lekarzy czas, zmniejszyć ryzyko wystąpienia depresji o 25 proc.

Ile czasu trzeba poświęcać na ćwiczenia fizyczne, żeby zapobiec depresji?

Naukowcy wskazali, że szybki marsz przez 2,5 godziny tygodniowo przynosi wymierne efekty w zapobieganiu depresji. Zmniejsza ryzyko jej wystąpienia w stosunku do osób, które nie ćwiczą o 12 proc. Oszacowanie czasu ćwiczeń dla poszczególnych osób, może być jednak trudne. Wyzwaniem jest również zmotywowanie osób chorych na depresję do ćwiczeń fizycznych. Dlatego nie należy stawiać przed nimi trudnych do osiągnięcia celów. Efekt może przynieść nawet pięć lub dziesięć minut spaceru – stwierdzili autorzy badania.

„Każdy ruch, każdy krok się liczy. Okazuje się, że niewiele ruchu potrzeba, żeby ograniczyć ryzyko wystąpienia groźnej choroby” – powiedziała neurobiolog Jennifer Heisz, z Uniwersytu McMaster w Ontario w Kanadzie, oceniająca przeprowadzone badania.

