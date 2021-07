Lamblioza – choroba, którą możesz się zarazić, pijąc wodę

Lamblioza to choroba pasożytnicza, która przenosi się wraz ze spożywaniem skażonej wody czy żywności. Uznawana jest za jedną z najczęstszych chorób pasożytniczych świata i stanowi ogromny problem w krajach słabo rozwiniętych.

Czym jest lamblioza?

Lamblioza to choroba pasożytnicza. Wywołuje ją pierwotniak Giardia lamblia, dlatego bywa też nazywana giardiozą. Do zakażenia dochodzi na skutek spożycia skażonej wody, żywności czy kontaktu z odchodami zakażonych zwierząt.

Giardia lamblia umiejscawia się w drogach pokarmowych (głównie w pęcherzyku żółciowym, dwunastnicy, jelitach) i bardzo szybko namnaża. Z danych wynika, że choroba największy problem stanowi w krajach słabo rozwiniętych, głównie w Afryce. Występuje jednak także w Europie. W Polsce najbardziej narażone na zachorowanie są dzieci w wieku przedszkolnym (nawet 60 procent maluchów może mieć kontakt z pasożytem).

Przebieg zakażenia

Gdy chory zakazi się giardiozą, pierwotniak bardzo szybko rozmnoży się w organizmie. Okres wylęgania trwa od 7 do 14 dni, a objawy choroby trwają do 3 tygodni. Pasożyt najczęściej kolonizuje drogi pokarmowe, przyczepiając się do jelita i dzieląc. Ma tam sprzyjające warunki do rozmnażania, choroba więc postępuje szybko.

Giardia lamblia może również spowodować występowanie w dwunastnicy, jelitach i drogach żółciowych owalnych cyst. Zostają one wydalone z organizmu razem z kałem i mogą w nim przetrwać przez długi czas.

Objawy choroby

Natężenie objawów zależy od tego, jak bardzo rozmnożył się pierwotniak. Lamblioza daje niespecyficzne objawy. Należą do nich głównie dolegliwości ze strony układu pokarmowego: bóle brzucha, nudności, wymioty, zaparcia, biegunki.

Mogą wystąpić także anemia oraz słabe przybieranie na wadze. Choroba może spowodować znaczny spadek masy ciała, nawet do 20 procent oraz niedobór składników odżywczych i mineralnych. To z kolei szybko prowadzi do osłabienia organizmu.

Do innych objawów giardiozy należą:

brak apetytu

pokrzywka



zażółcenie skóry

duszności przypominające astmę i przewlekłe choroby płuc

gorączka

U niektórych chorych lamblioza przebiega jednak całkowicie bezobjawowo. Zdarza się to jednak dość rzadko.

Przyczyny giardiozy

Lamblioza jest jedną z chorób brudnych rąk. Może przenosić się na zakażonej żywności czy wodzie, dlatego trzeba pilnować zarówno siebie, jak i swoich bliskich (a zwłaszcza dzieci), by nie spożywały produktów z niewiadomego pochodzenia. Aby zapobiec zakażeniu wystarczy zawsze przed posiłkiem myć ręce oraz dokładnie myć wszystkie owoce i warzywa, które chcemy zjeść.

Rozpoznanie choroby

Aby zdiagnozować chorobę, należy udać się do lekarza (pediatry, internisty lub lekarza rodzinnego) i poprosić o skierowanie na badanie w kierunku obecności pasożytów. Można je wykonać także w prywatnych placówkach (wtedy skierowanie jest niepotrzebne, ale badanie jest odpłatne).

Badanie polega na oddaniu do analizy próbki kału, w których potwierdza się obecność cyst. Inną metodą jest pobranie treści z dwunastnicy i potwierdzenie obecności w niej żywych pasożytów. Sposób diagnostyki dobiera lekarz na podstawie wywiadu medycznego z pacjentem oraz dolegliwości.

Leczenie

Jeśli wyniki badań będą pozytywne, lekarz przepisuje leki przeciw pasożytom. Leczenie jest jednak długie i trudne, ponieważ pasożyty ciężko wyeliminować. Ich obumieranie w organizmie może również spowodować skutki uboczne, do których należą biegunki, zaparcia, mdłości, bóle głowy, reakcje alergiczne. Często badaniom oraz terapii powinna poddać się cała rodzina.

Jeśli lamblioza zostanie ujawniona w przedszkolu, leczeniu powinna zostać poddana cała grupa przedszkolna. Konieczne jest także przestrzeganie zasad higieny i dokładne mycie rąk. Ma to szczególne znaczenie głównie u dzieci.

Czytaj też:

Olej goździkowy: na trądzik, rany, pasożyty. Przepis na goździkowy żel dezynfekującyCzytaj też:

Ugryzienie pluskwy: jak wygląda i co na nie stosować?Czytaj też:

Powstała szczepionka przeciwko malarii – zaskakująco skuteczna. Jak działa?