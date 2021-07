Świerzbiączka – choroba skóry, która wywołuje uporczywy świąd. Przyczyny, leczenie

Świerzbiączka to choroba skóry, która objawia się uporczywym świądem. Jest on tak silny, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Jakie są przyczyny świerzbiączki i co trzeba o niej wiedzieć?

Czym jest świerzbiączka?

Świerzbiączka to choroba, która jest zaliczana do atopowych chorób skóry. Powstaje na skutek alergii i nieprawidłowej reakcji na czynniki zewnętrzne (np. promienie słoneczne, wodę czy kosmetyki). Może mieć też podłoże psychosomatyczne i ujawniać się pod wpływem silnego stresu.

Objawy choroby

Świerzbiączka charakteryzuje się występowaniem na ciele plam, guzków, pęcherzyków, które swędzą. Świąd nasila się w nocy w trakcie snu, co jest szczególnie uciążliwe dla chorego. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy dzieci, które płaczą i drapią się, nie mogąc opanować świądu. W takiej sytuacji konieczne jest nieustanne smarowanie zmienionej chorobowo skóry preparatami, które zmniejszą uciążliwe dolegliwości.

W miejscu zmian skóra jest sucha, łuszcząca się, zaczerwieniona. Smarowanie jej zwykłymi kremami najczęściej nie przynosi ulgi lub zapewnia ją tylko na chwilę. Konieczne jest sięgnięcie po specjalne maści lub dermokosmetyki dedykowane skórze atopowej.

Rodzaje choroby skóry

Wyróżnia się następujące rodzaje świerzbiączki:

ciężarnych – pojawia się u kobiet w ciąży najczęściej na przełomie II i III trymestru. Na ciele mamy tworzą się grudki, które łuszczą się i swędzą. Choroba nie jest zagrożeniem dla rozwoju płodu

guzkowa – charakteryzuje się powstawaniem czerwonych guzków, które najczęściej tworzą się na przedramionach oraz na piszczelach

letnia – powstaje na skutek promieniowania słonecznego i często dotyka alergików. Po wystawieniu skóry na słońce tworzą się czerwone grudki, plamki, pęcherzyki, które mogą tworzyć skupiska. Skóra jest podrażniona, sucha, swędzi i piecze

psychogenna – powstaje na skutek stresu i silnych emocji

Diagnostyka

W przypadku pojawienia się świerzbiączki, warto udać się do lekarza i zastanowić nad wykonaniem testów alergicznych. Dermatolog powinien ocenić również, czy objawy nie są łuszczycą czy egzemą. Dopiero po dokonaniu prawidłowej diagnostyki wdroży odpowiednie leczenie.

Jak wyleczyć chorobę?

Chorobę najczęściej leczy się za pomocą leków przeciwświądowych i przeciwhistaminowych, które pomagają uporać się z uporczywym świądem. Jest on szczególnie dotkliwy w nocy i może wręcz wybudzać chorego ze snu. W przypadku silnych stanów zapalnych lekarz może włączyć leczenie sterydowe.

Świerzbiączka letnia wymaga unikania wystawiania skóry na działanie promieni słonecznych. Alergicy powinni stosować wysokie filtry (50 SPF), nosić ubrania z długim rękawem, najlepiej wykonane z przewiewnych, naturalnych materiałów (takich jak bawełna czy len). Nie należy się opalać.

Świerzbiączka ciężarnych zwykle mija po porodzie. Grudki mogą pozostawić po sobie przebarwienia i ślady, które stopniowo zaczną blaknąć. Po zakończeniu karmienia piersią można włączyć kosmetyki i maści o działaniu rozjaśniającym, np. zawierające kwas azelainowy czy arbutynę.

Profilaktyka

Dobrym wyborem jest włączenie na stałe do pielęgnacji dermokosmetyków, które wzmocnią naturalną barierę ochronną skóry, uzupełnią mikroubytki w warstwie lipidowej i zatrzymają wodę w głębi naskórka. Silniejsza skóra będzie w stanie lepiej się chronić przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Kosmetyki apteczne nie zawierają substancji zapachowych ani barwników, nie podrażniają i nie wywołują alergii. Są bezpieczne nawet dla noworodków, dlatego może z nich korzystać cała rodzina. Dostarczają skórze niezbędnego nawilżenia, chroniąc ją przed podrażnieniami.

