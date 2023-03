Czy można mieć trądzik w okresie menopauzy? Dowiedz się, jak pozbyć się zmian na skórze

O trądziku menopauzalnym mówimy, gdy zmiany trądzikowe (grudki, krosty, zaskórniki) występują na skórze kobiet po 45. roku życia. Nie jest to wcale taka rzadka dolegliwość, jakby się zdawało, dotyczy około 20 proc. kobiet – wskazuje dr Katarzyna Skórzewska.

Trądzik w okresie menopauzy związany jest ze wzrostem poziomu androgenów

Wzrost stężenia androgenów pobudza komórki gruczołów skóry do zwiększonej produkcji łoju, co w konsekwencji może prowadzić do powstawania zmian trądzikowych. Pojawieniu się tej dolegliwości sprzyja również narastająca insulinooporność związana z niedoborem estrogenów, która stymuluje toczący się proces zapalny. Do czynników sprzyjających pojawieniu się zmian skórnych w okresie menopauzy zalicza się również: stres, zbyt duże tempo życia i zanieczyszczenie środowiska.

Rodzaje zmian skórnych, które mogą wystąpić w menopauzie

Nadwrażliwa, cienka skóra w okresie menopauzy jest podatna na stany zapalne. Mogą pojawić się na niej:



wysypki (nie tylko na twarzy, ale również na tułowiu),

grudki, guzki,

trądzik różowaty,

zapalenie skóry wokół ust,

kontaktowe zapalenie skóry.

Jak pozbyć się wysypki w czasie menopauzy?

Oprócz stosowania miejscowo działających preparatów często istnieje potrzeba sięgnięcia po doustne leki antyandrogenne. W takich przypadkach. Przepisuje je po konsultacji lekarz. Często potrzebna jest konsultacja ginekologa i endokrynologa – wskazuje dr Katarzyna Skórzewska.

Naturalne środki wspomagają walkę ze zmianami na skórze w okresie menopauzy

W menopauzie należy zwrócić uwagę na właściwą pielęgnację skóry. Dobrze sprawdzają się naturalne produkty: mydła, żele, szampony i odżywki. Jeśli wysypki pojawiają się na ciele, ich przyczyną bywa często alergia na proszek do prania. Warto zmienić go na produkt dla dzieci czy przeznaczony dla alergików.

Kondycję skóry poprawia też picie wody, zalecane jest ok. 2 litry dziennie. Ważne jest również stosowanie zdrowej diety bogatej w kwasy omega-3 i omega-6. Badania wskazują, że korzystnie na skórę działa olej z rokitnika. Składniki odżywcze zawarte w oleju z rokitnika wspierają samopoczucie i pomagają w utrzymaniu integralności błon komórkowych. Zalecana jest również suplementacja witaminy E (przeciwdziała powstawaniu zmarszczek i wygładza cerę) oraz cynku, który pomaga w gojeniu się ran.

