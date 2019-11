Jak niebezpieczne bakterie komunikują się, aby uniknąć antybiotyków?

Naukowcy doskonale wiedzą, że odporność bakterii na antybiotyki stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Starają się więc zrozumieć mechanizmy, które im to ułatwiają. Teraz badacze zbliżają się teraz do tego celu dzięki rodzajowi bakterii zwanej Pseudomonas aeruginosa, która znana jest z infekcji u pacjentów z mukowiscydozą. W nowym badaniu naukowcy odkryli, że bakterie wysyłają sygnały ostrzegawcze do swoich przedstawicieli, gdy są atakowane przez antybiotyki lub wirusy zwane bakteriofagami zabijającymi bakterie.

Bakterie się komunikują?

„W laboratorium widzimy, że bakterie po prostu pływają wokół„ niebezpiecznego obszaru”z antybiotykami lub bakteriofagami. Kiedy otrzymają sygnał ostrzegawczy, w mikroskopie widać, że poruszają się w równym kręgu wokół. Jest to inteligentny mechanizm przeżycia dla bakterii. Jeśli okaże się, że bakterie używają tego samego wymijającego manewru podczas infekowania ludzi, może to pomóc wyjaśnić, dlaczego niektórych infekcji bakteryjnych nie można skutecznie leczyć antybiotykami – mówi badaczka Nina Molin Høyland-Kroghsbo.

W badaniu, które jest wynikiem współpracy Uniwersytetu w Kopenhadze i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, badacze badali wzrost i rozmieszczenie bakterii na płytkach Petriego. Stworzyli tutaj środowiska przypominające powierzchnię błon śluzowych, w których może wystąpić infekcja – jak w przypadku płuc osoby z mukowiscydozą.

W tym środowisku badacze mogą zobaczyć, jak zwykle zachowują się bakterie i jak zachowują się, gdy są pod wpływem antybiotyków i bakteriofagów.

Zakażenia tego rodzaju bakteriami stanowią poważny problem na całym świecie w związku z wieloma hospitalizacjami i zgonami. Dlatego naukowcy są podekscytowani dokonaniem nowych odkryć na temat sposobu, w jaki ten typ bakterii zachowuje się i przeżywa. Konieczne są jeszcze dalsze badania.

