Chiny testują lek na HIV do walki z koronawirusem

Jak podaje Reuters, chińskie władze ds. zdrowia zwróciły się z prośbą o pomoc w wysiłkach rządu na rzecz rozwiązania kryzysu. Takie informacje przekazała Adelle Infante, rzeczniczka producenta leków AbbVie z północnego Chicago.

Lek o którym mowa to Aluvia – jest połączeniem lopinawiru i rytonawiru.

W wytycznych opublikowanych w czwartek rząd stwierdził, że nie ma skutecznego leku antywirusowego, ale zasugerował, aby wziąć dwie tabletki lopinawiru/rytonawiru i wdychać dawkę nebulizowanego interferonu alfa dwa razy dziennie.

Wirus z Wuhan – groźny koronawirus zbiera żniwo

Urzędy ds. zdrowia na całym świecie ścigają się, aby zapobiec pandemii po zarażeniu ponad 2000 osób w Chinach. Już 56 osób zmarło po zarażeniu wirusem.

Objawy, jakie daje koronawirus są podobne do typowych objawów grypy. Eksperci mówią, że jego leczenie nie zostało jeszcze opracowane, chociaż ich zdaniem możliwe jest rozważenie stosowania środków antywirusowych. Zarażenie przebiega pod znakiem gorączki, bólu głowy i gardła, kaszlu, wyczerpania oraz utraty apetytu.

GIS ostrzega przed podróżami do Azji

Główny Inspektorat Sanitarny wydał specjalny komunikat, w którym odradza wycieczki do Azji. „Z dniem 23 stycznia 2020 r. wszystkie loty z Wuhan zostały odwołane. Został również wstrzymany cały transport publiczny oraz dalekobieżny. Podobne środki ostrożności zostały również wdrożone w innych regionach Chin. Miejsca spotkań publicznych zostały zamknięte do odwołania, a władze miast zalecają unikanie uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach grupowych. Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej” – podkreślono. Szczególne środki ostrożności powinny zachować osoby, które podróżują do miejsc, gdzie istnieje wysokie ryzyko występowania wirusa. Do tej pory wirusa wykryto: w Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Tajwanie, Korei Południowej, Tajlandii i we Francji.

