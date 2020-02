Czy metformina pomaga schudnąć?

Stosowanie farmaceutyków w celu szybkiego odchudzania jest dość popularne. Niestety, wiąże się z wieloma zagrożeniami, które dotyczą nie tylko ryzyka pogorszenia stanu zdrowia podczas stosowania silnych leków bez wyraźnych wskazań, ale także samym zakupem leków dostępnych jedynie na receptę, które nabywane są na czarnym rynku np. przez Internet.

Jak działa metformina?

Metformina to lek hipoglikemizujący (obniżający poziom glukozy we krwi). Jest on stosowany przez osoby chore na cukrzycę typu 2, których organizm jeszcze wydziela insulinę. Okazuje się jednak, że działanie metforminy może być korzystne także w przypadku występowania innych schorzeń m.in. zespołu policystycznych jajników i insulinoodporności. Lek ten coraz częściej stosowany jest także w przypadku pacjentów, u których występuje bardzo wysoki poziom złego cholesterolu. Co więcej, metformina ze względu na mechanizm działania, bywa stosowana u pacjentów, u których występuje zagrażająca zdrowiu lub otyłość, bo oprócz działania obniżającego poziom cukru we krwi, wskazuje także właściwości przyśpieszające utratę zbędnych kilogramów.

Metformina jest lekiem, który:

obniża poziom glukozy we krwi,



zmniejsza apetyt,



zwiększa wrażliwość tkanek na działanie insuliny,



oddziałuje na profil lipidowy, redukując wysoki poziom trójglicerydów i złego cholesterolu,



wspomaga redukcję zbędnej tkanki tłuszczowej.

Metformina to dość specyficzny lek, którego działanie z powodzeniem wykorzystywane jest u otyłych diabetyków, jednak nie oznacza to, że można ją przyjmować bez wyraźnych wskazań lekarskich. Metformina nie może być zamiennikiem diety i aktywności fizycznej, bo nie przyniesie oczekiwanych efektów kuracji! Choć powoduje szybszą utratę tkanki tłuszczowej, to ma też wady oraz powoduje skutki uboczne. Warto o tym wiedzieć, bo moda na odchudzanie w pełni legalnymi oraz zabronionymi na polskim rynku farmaceutycznym lekami jest wyjątkowo niebezpieczna. Lekarze alarmują, aby nie stosować żadnych leków na odchudzanie bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej, bo może się to zakończyć bardzo poważnymi kłopotami zdrowotnymi.

Metformina a odchudzanie

Metformina zyskała ogromną popularność wśród osób, które chcą szybko i bez większych wyrzeczeń pozbyć się zbędnych kilogramów. Polecana jest na blogach i forach internetowych, jednak czy faktycznie jest nieszkodliwym sposobem na idealną sylwetkę? Za przemawia to, że jest skuteczna nawet w przypadku znacznej otyłości, o czym świadczą badania kliniczne, jednak stosowanie metforminy nie jest do końca bezpieczne. Przede wszystkim, problem stanowi dobór odpowiedniej dawki leku, która musi być ściśle dostawana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Dawkę dobową leku ustala się na podstawie pomiarów poziomu glukozy we krwi. Często lek ten sosowany jest wraz z insuliną, dlatego dawkowanie może być różne dla każdego pacjenta. W związku z tym, stosowanie dawek metforminy, które polecane są na forach internetowych, może okazać się bardzo ryzykowne. To pierwszy z poważnych problemów, jakie wiążą się z przyjmowaniem metforminy na własną rękę.

Metformina – skutki uboczne

Metformina jest lekiem, który powoduje wiele skutków ubocznych. Jednym z nich są dość częste dolegliwości, które pojawiają się na początku kuracji np. uporczywe wymioty, ból brzucha, biegunka oraz nieprzyjemny, metaliczny posmak w ustach. Dolegliwości te z czasem mijają, bo organizm przyzwyczaja się do działania metforminy.

Podsumowując, metformina pomaga schudnąć przede wszystkim osobom, u których występuje cukrzyca typu 2. Zawsze musi być stosowana pod nadzorem lekarza; konieczne jest precyzyjne dostosowanie dawki leku do potrzeb konkretnego pacjenta. Ze względu na to, że organizm przyzwyczaja się do działania metforminy, często zachodzi potrzeba systematycznego zwiększania dawki leku lub zastosowania dodatkowej kuracji np. insuliną.

