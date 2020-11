Stosowanie niektórych środków antykoncepcyjnych może czasowo opóźnić powrót płodności kobiety

Amerykańscy i duńscy naukowcy zmierzyli opóźnienie powrotu płodności u kobiet po zastosowaniu różnych metod antykoncepcji. Okazało się, że czas do powrotu płodności był różny w zależności od zastosowanej metody. Powrót do płodności nie zależał od tego, jak długo kobieta stosowała środki antykoncepcyjne.

Wcześniejsze badania dotyczące powrotu do płodności po zastosowaniu długo działających odwracalnych środków antykoncepcyjnych były niewielkie i niespójne, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi. Wcześniejsze badania koncentrowały się głównie na skutkach doustnych środków antykoncepcyjnych, a większość badań wykazała krótkie, około trzymiesięczne opóźnienia w przywróceniu płodności po zaprzestaniu ich stosowania przez kobiety.

Aby dopełnić ten obraz, zespół naukowców z Boston University School of Public Health pod kierownictwem Jennifer Yland we współpracy z Aarhus University w Danii postanowił ocenić związek między stosowaniem różnych metod antykoncepcji przed ciążą a późniejszym prawdopodobieństwem zajścia w ciążę (zdolność poczęcia).

Do swoich badań naukowcy zebrali dane z trzech badań, w których łącznie wzięło udział prawie 18000 kobiet z Danii i Ameryki Północnej, które planowały ciążę w latach 2007-2019.

Na początku badania kobiety zgłosiły historię stosowania antykoncepcji, a także informacje osobiste, medyczne i dotyczące stylu życia. Kwestionariusze uzupełniające były wysyłane co dwa miesiące przez okres do 12 miesięcy lub do momentu zgłoszenia zajścia w ciążę. Ponad 80% uczestników wypełniło co najmniej jeden kwestionariusz uzupełniający.

Opóźnienie płodności przez antykoncepcję

Ogółem odnotowano 10729 ciąż u tych kobiet podczas 66759 cykli obserwacji. Około 56% kobiet poczęło w ciągu 6 cykli obserwacji, a 77% w ciągu 12 cykli.

Najczęściej zgłaszaną metodą antykoncepcji były doustne środki antykoncepcyjne (38%), następnie metody barierowe, takie jak prezerwatywy (31%) oraz metody naturalne, takie jak unikanie seksu w okresie płodnym (15%).

Około 13% kobiet stosowało długo działające, odwracalne metody antykoncepcji; najczęściej stosowano wkładki wewnątrzmaciczne – 8% kobiet stosowało wkładkę hormonalną, a 4% stosowało wkładkę miedzianą jako ostatnią metodę antykoncepcji.

Kobiety doświadczały krótkotrwałych opóźnień w powrocie do płodności, jeśli niedawno zaprzestały stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, pierścienia antykoncepcyjnego i niektórych długo działających odwracalnych metod antykoncepcji, w porównaniu z osobami stosującymi metody barierowe.

Kobiety, które stosowały środki antykoncepcyjne we wstrzyknięciach, miały największe opóźnienie w przywróceniu normalnej płodności (pięć do ośmiu cykli), następnie stosowały plastry antykoncepcyjne (cztery cykle), stosowały doustne środki antykoncepcyjne i krążki dopochwowe (trzy cykle) oraz stosowały hormonalne i miedziowe wkładki wewnątrzmaciczne i implanty antykoncepcyjne (dwa cykle).

