Jak pozbyć się uporczywego bólu zęba w nocy?

Radzenie sobie z bólem zęba w nocy jest nieco trudniejsze niż w dzień. Ciężko jest zasnąć lub przenieść uwagę na coś innego Jednak istnieje kilka sposobów, które mogą załagodzić lub całkiem uśmierzyć ból zęba.

6 sposobów na ból zęba

1. Weź lek przeciwbólowy

Doustne leki przeciwbólowe mogą pomóc w zmniejszeniu bólu zęba. Zażycie dostępnego bez recepty leku przeciwbólowego jest dla wielu osób szybkim i prostym sposobem na skuteczne zmniejszenie bólu zęba. Zawsze trzymaj się dawki zaleconej na opakowaniu.

2. Zrób zimny kompres

Zastosowanie zimnego kompresu może pomóc złagodzić ból zęba. Przyłożenie worka lodu owiniętego w ręcznik do szczęki pomaga zwęzić naczynia krwionośne w tym obszarze, co może zmniejszyć ból i ułatwić zasypianie. Kompres nakładaj na 15–20 minut.

3. Wypróbuj maść leczniczą

Niektóre maści lecznicze mogą również pomóc zmniejszyć ból zęba. Żele i maści OTC, które zawierają takie składniki, jak benzokaina, mogą znieczulić obszar bólu. Sprawdź swoją domową apteczkę lub wybierz się do apteki czynnej 24 godziny na dobę po tego typu maść.

4. Wypłucz zęby wodą słoną

Zwykłe płukanie słoną wodą to powszechny domowy środek na ból zęba. Słona woda to naturalny środek przeciwbakteryjny, który może zmniejszyć stan zapalny. To z kolei pomaga chronić zęby przed infekcją. Płukanie słoną wodą może również pomóc usunąć wszelkie resztki jedzenia lub zanieczyszczenia, które utknęły w zębach lub przy dziąsłach.

5. Zaparz herbatę miętową

Ssanie torebek herbaty miętowej może również pomóc tymczasowo złagodzić ból zęba. Naukowcy zauważają, że mięta pieprzowa zawiera związki przeciwbakteryjne i przeciwutleniające. Jej aktywny składnik – mentol – może również działać łagodząco na wrażliwe obszary. Pamiętaj, tylko by torebki nie były gorące.

6. Żuj goździka

Eugenol, który jest jednym z głównych związków w goździkach, może zmniejszyć ból zębów. Eugenol działa przeciwbólowo, co oznacza, że znieczula obszar. Łagodne przeżuwanie lub ssanie pojedynczego goździka, a następnie pozostawienie go w pobliżu bolesnego zęba może pomóc złagodzić ból. Jednak nie jest to polecany środek dla dzieci. Alternatywnie namocz goździka w wodzie, aby powstała pasta. Następnie nałóż pastę na ząb.

Dlaczego niekiedy zęby bolą bardziej w nocy?

Bóle zębów mogą się nasilać w nocy. Jednym z powodów jest pozycja leżąca – wtedy dodatkowa krew napływa do głowy. Ta krew w okolicy może zwiększyć ból i ciśnienie, które odczuwa się z powodu bólu zęba. Innym powodem gorszego bólu w nocy jest mniej rozpraszaczy. Nie mając nic innego do skupienia się poza bólem zęba, można mieć trudności z zasypianiem.

Chociaż wiele domowych środków może przynieść chwilową ulgę, nie rozwiązują głównego problemu. Pamiętaj, by udać się do stomatologa na kontrolę przy pierwszej możliwej okazji.

