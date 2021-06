Łąkotka kolana: jak wyleczyć uraz kolana?

Łąkotka znajduje się między kośćmi kolana. Jej zadaniem jest ochrona kości w czasie poruszania się i amortyzowanie wstrząsów. Niestety, jest to struktura, która często ulega kontuzjom, a urazy łąkotki są jednymi z najczęstszych urazów kolanowych. Jak zapobiegać uszkodzeniom łąkotki i czy uszkodzony staw kolanowy można wyleczyć?

Czym jest łąkotka?

Łąkotka to struktura, która znajduje się w stawie kolanowym. W każdym kolanie występują po dwie łąkotki, które mają amortyzować kości w czasie poruszania się. Ułatwiają one również pracę stawu kolanowego i stabilizują go.

Łąkotka dzieli się na boczną i przyśrodkową. Różnią się one kształtem – boczna przypomina pierścień, a przyśrodkowa jest bardziej podłużna. Łączy je więzadło poprzeczne.

Najczęstsze urazy

Osoby aktywne fizycznie i uprawiające sport często cierpią na urazy łąkotki. Objawiają się one bólem w kolanie, czasem obrzękiem czy uczuciem ciepła w okolicy kolana. Ból może być tak silny, że utrudnia poruszanie się.

Do uszkodzenia łąkotki może dojść:

podczas niewłaściwego wykonywania ćwiczeń fizycznych (np. przyjmowanie złej postawy w czasie przysiadów może obciążać kolana)

podczas intensywnego wysiłku fizycznego (np. w czasie zejść z wysokich gór)

podczas uprawiania sportu

podczas codziennych czynności

podczas choroby zwyrodnieniowej stawów

Choroba seniorów

Wraz z wiekiem łąkotka staje się bardziej podatna na uszkodzenia. Już u osób, które przekroczyły 40. rok życia może dojść do powstawania mikrourazów, które nieleczone mogą doprowadzić do uszkodzenia łąkotki.

W takiej sytuacji do urazu stawu dochodzi powoli. Pacjentowi zaczyna towarzyszyć lekki ból w kolanie, który nie mija. Stopniowo pogłębia się i utrudnia choremu normalne funkcjonowanie. Taka sytuacja powinna zapalić w głowie pacjenta czerwoną lampkę i skłonić go do wizyty u ortopedy, by sprawdzić, jak poważny jest uraz kolana.

Objawy uszkodzenia stawu kolanowego

Jednak najczęstszym objawem urazu łąkotki jest nagłe pojawienie się bólu w kolanie. Jest on silny, uniemożliwia poruszanie się lub obciążanie ciężarem ciała tej nogi. Ból jest ciągły, występuje zarówno w czasie zginania nogi, jak i prostowania jej. Pojawia się po bocznej lub środkowej stronie kolana.

Niestety, łąkotka goi się bardzo długo, dlatego gdy powstanie uraz, dolegliwości bólowe mogą towarzyszyć nam przez dłuższy czas. Z tego względu nie wolno bagatelizować żadnych dolegliwości bólowych.

Domowe metody łagodzenia bólu

Pierwszym krokiem powinno być schłodzenie kolana zimnym okładem, by zmniejszyć dolegliwości bólowe. Jeśli mimo to ból nie mija, warto zażyć lek przeciwzapalny i przeciwbólowy, który pomoże funkcjonować. Można sięgnąć po lek doustny lub w formie żelu, chłodzący i działający przeciwzapalnie na stawy.

Następnie konieczne jest ustabilizowanie kolana przez założenie opaski uciskowej. Pomaga ona w poruszaniu się i minimalizuje ból łąkotki.

Leczenie

Jeśli te zabiegi nie przynoszą efektu, warto udać się do ortopedy, który oceni, jak poważny jest uraz. Lekarz przeprowadzi wywiad medyczny z pacjentem, zbada kolano, może zalecić również USG, by sprawdzić, czy uszkodzenia są duże.

W zależności od wyniku badania, ortopeda może zlecić rehabilitację lub proloterapię w formie zastrzyków, która zmusza organizm do samoregeneracji. Zawsze najpierw zaleca leczenie zachowawcze, bo łąkotka to bardzo delikatna struktura, której operacja wymaga długiej rehabilitacji. W przypadku bardzo poważnego urazu niekiedy jedynym rozwiązaniem bywa operacja.

Czytaj też:

Nadmierna ruchomość stawów może zwiastować inne choroby. Jak ją rozpoznać?Czytaj też:

Fizjolog: Lepsze oddychanie poprawia postawę i leczy przewlekły bólCzytaj też:

Mamy większą nadwagę niż nasi przodkowie. Dlaczego?