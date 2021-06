5 nieoczywistych metod na zwiększenie poziomu energii bez kawy

Nawet jeśli wstajesz rano pełen energii, po południu może dopaść cię „zjazd”. Nie masz ochoty skupiać się na ambitnych zadaniach, a niekiedy nawet angażować się w rozmowy. Myślisz wtedy o kubku kawy, słodkiej przekąsce lub odrobinie drzemki.

Najczęściej jednak z powodu natłoku obowiązków wybierasz kofeinę, lub – co gorsza – napój energetyczny. To z kolei nie odbija się dobrze na twoim zdrowiu, ponieważ częste picie tego typu specyfików grozi niebezpiecznymi skutkami dla organizmu.

Spadek energii dotyczy każdego

W tym błędnym kole warto uświadomić sobie, że popołudniowe wyczerpanie, w mniejszym lub większym stopniu dotknie każdego z nas. Pomóc oczywiście może zdrowy styl życia, na który składają się elementy takie, jak: ćwiczenia fizyczne, jedzenie wartościowych posiłków, czy po prostu odpowiednia ilość snu. Powinny być one postawą. Istnieją także mniej znane metody na poprawę poziomu energii. Jeśli ich nie znałeś, koniecznie je wypróbuj!

5 nietypowych metod na odzyskanie energii w ciągu dnia

Powąchaj coś cytrusowego



Trzymaj w pobliżu zapas świeżych cytryn lub pomarańczy. Badania pokazują, że ich zapach może poprawić nastrój i poziom energii. Jeśli nie masz świeżych cytrusów, podobną rolę spełnia olejek eteryczny. Nie bez powodu zapach cytrusowy dodaje się też do wielu letnich produktów kosmetycznych.



Powąchaj trochę olejku miętowego



Zapachy cytrusowe to nie jedyne rodzaje olejków eterycznych, które możesz mieć pod ręką, gdy potrzebujesz energii. Mówi się, że olejek z mięty pieprzowej również daje „kopa energetycznego” — po prostu powąchaj go lub nałóż trochę na skronie. Świetnie pachnie i sprawia, że ​​czujesz się ożywiony. Możesz nawet zmieszać go z olejkiem eterycznym z pomarańczy, aby uzyskać podwojną moc.



Weź gumę do żucia



Choć brzmi to dziwnie, żucie gumy także może zwiększyć twoją energię. Badania wykazały, że żucie dowolnego smaku gumy zwiększa czujność i podtrzymuje uwagę. Jednak warto robić to w zrelaksowany i naturalny sposób, aby nie zwiększyć wydatku energetycznego. W innym z kolei badaniu, osoby żujące gumę zgłaszały bardziej pozytywne nastroje niż pozostali.



Idź na krótki spacer



Kiedy poczujesz, że twoje oczy zaczynają się zamykać, zamknij laptopa i idź na spacer. Możesz po prostu wyjść przed budynek firmy czy pokręcić się po ogrodzie. Według badań nawet 10 czy 15 minut wystarczy, aby dać niezły zastrzyk energii, nawet większy niż po kawie. Jeśli dysponujesz taką możliwością, po prostu wykonaj trening.



Wypij szklankę wody



Brak wystarczającej ilości wody może sprawić, że odczujesz spadek energii, a nawet bol głowy. Badania z University of Connecticut wykazały, że nawet 1,5% utrata normalnej objętości wody może prowadzić do zmęczenia i niezdolności do koncentracji – a szczególnie podatne są na to kobiety. Upewnij się, że pijesz wodę przez cały dzień, zwłaszcza po południu.Czytaj też:

6 produktów spożywczych, które mogą zapobiegać bólom głowy