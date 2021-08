Radiolog – lekarz od badań obrazowych. Czym się zajmuje?

Radiolog to lekarz, który zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych. Robi nie tylko mammografię, ale również RTG czy USG, szukając zmienionych chorobowo miejsc w ciele człowieka. Co trzeba wiedzieć o tej specjalizacji i kiedy należy wybrać się do radiologa?

Kim jest radiolog?

Radiolog to lekarz, który ukończył studia medyczne i specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej. Dzieli się ona na:

radiologię diagnostyczną

radiologię zabiegową (lekarze mogą dokonywać zabiegów wewnątrznaczyniowych)

radiologię onkologiczną

Po zdaniu egzaminu państwowego lekarz może rozpocząć pracę w szpitalu lub przychodni. Polega ona na wykonywaniu badań obrazowych za pomocą ultradźwięków, promieniowania rentgenowskiego czy pola magnetycznego, które pomagają odnaleźć zmiany, jakie zachodzą w ciele człowieka.

W czasie badań lekarz dokonuje bardzo dokładnych i wnikliwych pomiarów, które pozwalają ocenić, co dzieje się ze zdrowiem pacjenta. Musi posiadać rozległą wiedzę medyczną, by właściwie zinterpretować wyniki badania.

Jakie badania wykonuje?

Radiolog zajmuje się wykonywaniem następujących badań:

RTG – wykorzystującego promienie rentgenowskie (np. RTG ręki)



USG – wykorzystującego fale ultradźwiękowe (np. USG brzucha)

rezonansu magnetycznego – wykorzystującego pole magnetyczne (np. rezonans magnetyczny głowy z podaniem kontrastu w celu zlokalizowania przyczyny uporczywych migren)

tomografii komputerowej – wykorzystującej promienie rentgenowskie

pantomogramu – wykorzystującego promienie rentgenowskie, np. przed wyrywaniem ósemek czy założeniem aparatu ortodontycznego

mammografii – wykrywającej zmiany nowotworowe w piersiach, którą zaleca się kobietom po 40. roku życia

angiografii – sprawdzającej tętnice wieńcowe przed operacją serca

densytometrii – sprawdzającej gęstość kości

Kiedy należy wybrać się do specjalisty?

Do radiologa najczęściej odsyła pacjenta inny lekarz. Może skierować go do niego internista, którego niepokoją symptomy zgłaszane przez pacjenta. Może również skierować go neurolog (np. w przypadku bólów głowy o nieznanym pochodzeniu) czy ginekolog (w celu wykonania mammografii). Każdy lekarz ma możliwość wystawienia skierowania do radiologa.

Czy wizyta jest płatna?

Jeśli skierowanie do radiologa wystawił lekarz pracujący w ośrodku mającym umowę z NFZ, wizyta jest bezpłatna. Podobnie dzieje się w przypadku badań obrazowych wykonywanych w szpitalach.

Ale do radiologa można udać się również prywatnie, np. w do placówki, która dysponuje rezonansem magnetycznym czy tomografem komputerowym. Niektórzy decydują się wykonać badania prywatne, by przyspieszyć diagnostykę choroby w przypadku długiego oczekiwania na państwowe badanie. Koszty takich badań są różne i mogą wynosić nawet kilkaset złotych. Sam rezonans magnetyczny może kosztować do 500 złotych (w dużych miastach i renomowanych przychodniach).

Jakie uprawnienia ma specjalista?

Radiolog wykonuje badania obrazowe, aby zlokalizować zmiany, które zaszły w ciele człowieka. Przy niektórych badaniach może on również podać środki kontrastowe pacjentowi (np. przy rezonansie magnetycznym).

Po dokładnym dokonaniu pomiarów i przeanalizowaniu wyników badania, może on postawić wstępną diagnozę, a następnie odesłać pacjenta do specjalisty, który potwierdzi lub wykluczy tę diagnozę.

Przeciwskazania

Przed wykonaniem badań obrazowych należy zgłosić specjaliście, czy nie jest się w ciąży, czy nie ma się wszczepionego rozrusznika serca. Przeciwskazaniem do zrobienia niektórych badań (np. mammografii) są choroby tarczycy, a USG – uszkodzenia skóry.

