Immunolog – czym się zajmuje? Kiedy się do niego udać?

Prawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny człowieka pozwala uniknąć wielu infekcji oraz cieszyć się dobrym zdrowiem. Niestety, nie zawsze mechanizmy obronne organizmu funkcjonują w prawidłowy sposób, co ma związek z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami odporności. Wówczas konieczna jest wizyta u immunologa, który zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń związanych z zaburzeniami funkcjonowania układu immunologicznego.

Zaburzenia w funkcjonowaniu układu immunologicznego

Nasz układ immunologiczny stanowi skuteczną broń przed wieloma zagrożeniami z zewnątrz m.in. drobnoustrojami. Dzięki reakcji odpornościowo-obronnej, za którą odpowiada układ immunologiczny, możemy szybko zwalczyć chorobę oraz zyskać trwałą lub czasową odporność na zakażenia wirusowe i bakteryjne.

Zaburzenia w funkcjonowaniu układu immunologicznego mogą mieć charakter pierwotny oraz wtórny. Pierwotne zaburzenia odporności to przede wszystkim skutek schorzeń o podłożu genetycznym; wtórne zaburzenia odporności mają związek z niektórymi schorzeniami przewlekłymi np. infekcjami, które stopniowo wyniszczają organizm. Co ważne, układ immunologiczny nie działa efektywnie od pierwszych dni naszego życia. Odporność na różnego rodzaju zagrożenia wykształca się w pierwszych latach życia oraz zaczyna słabnąć w podeszłym wieku. Na spadek odporności mają także wpływ czynniki środowiskowe oraz ogólny stan zdrowia, dlatego konieczne jest wsparcie funkcjonowania układu immunologicznego np. po ciężkiej chorobie.

W przypadku podejrzenia zaburzeń w funkcjonowaniu układu immunologicznego konieczna jest konsultacja z immunologiem, który odpowiada za znalezienie przyczyny nieprawidłowości oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia immunologicznego w celu pobudzenia i wzmocnienia naturalnych reakcji obronnych organizmu.

Czym zajmuje się immunolog?

Immunologia to niezwykle ważna dziedzina medycyny, która zajmuje się funkcjonowaniem układu immunologicznego, badając reakcje odpornościowo-obronne organizmu. Lekarz immunolog to specjalista, który diagnozuje i leczy zaburzenia odporności organizmu, jak również zajmuje się profilaktyką zakażeń, uczestnicząc m.in. w procesie wdrażania szczepień ochronnych oraz monitorując ich skuteczność. Co więcej, immunolog zajmuje się także rozpoznawaniem niepożądanych reakcji na podane leki oraz szczepienia ochronne.

Wizyta u immunologa wskazana jest w wielu różnych przypadkach. Jednym z nich są nawracające zakażenia m.in. układu oddechowego oraz układu pokarmowego o podłożu bakteryjnym i grzybiczym. Immunolog diagnozuje oraz leczy pierwotne i wtórne zaburzenia odporności, które są poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Lekarz immunolog współpracuje m.in. z onkologami podczas procesu leczenia nowotworów oraz dba o zdrowie pacjentów po przeszczepie, stosując terapie, które zapobiegają odrzuceniu przeszczepionego narządu lub szpiku kostnego.

Coraz więcej pracy mają lekarze immunolodzy w związku z diagnozowaniem schorzeń autoimmunologicznych, które rozwijają się na skutek błędnej reakcji odpornościowo-obronnej. W przypadku schorzeń autoimmunologicznych układ immunologiczny niszczy zdrowe tkanki organizmu, co sprawia, że diagnostyka i leczenie są znacząco utrudnione.

Pierwotne i wtórne zaburzenia odporności

Pierwotne zaburzenia odporności to poważne dysfunkcje w funkcjonowaniu układu immunologicznego, które są skutkiem mutacji genetycznych oraz stanowią jeden z objawów schorzeń przewlekłych. Charakteryzują się upośledzeniem wrodzonych lub nabytych mechanizmów obronnych organizmu, prowadząc do zagrożenia dla zdrowia i życia na skutek kontaktu z drobnoustrojami. Wtórne zaburzenia odporności to jeden ze skutków ubocznych wielu schorzeń m.in. chorób wirusowych oraz schorzeń przewlekłych. Występują m.in. u osób chorujących na nowotwory, mononukleozę, AIDS, choroby tarczycy, stwardnienie rozsiane i cukrzycę.

