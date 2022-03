Te witaminy i minerały wzmocnią układ nerwowy i pomogą złagodzić stres

Stres to czynnik, który mocno obciąża organizm i może doprowadzić do wielu chorób. Nie tylko mocno obciąża serce i układ immunologiczny, ale i osłabia psychikę, powodując niepokój, zaburzenia lękowe czy depresję. Z tego względu należy robić wszystko, by osłabić skutki stresu i zredukować napięcia w organizmie.

Jak redukować stres?

Stres można redukować na wiele sposobów. Każdy z nas ma coś, co działa na niego uspokajająco, wycisza go i poprawia samopoczucie. Dla niektórych osób kojący będzie powrót do tego, co znane z dzieciństwa – kubek kakao wypity pod kocem, ulubiony film czy książka. Innym najbardziej pomoże rozmowa z bliską osobą, medytacja czy modlitwa. Jeszcze inni zredukują napięcia, biegając albo ćwicząc na siłowni.

Wszystkie te sposoby są dobre, bo pozwalają nam wrócić do równowagi i wyrzucić z siebie złe emocje. Kumulacja napięć i negatywnych uczuć może działać jak katalizator, wyzwalający w organizmie choroby. Nie bez powodu stres, zwłaszcza długoterminowy, uważany jest za jeden z czynników powodujących wiele schorzeń.

Witaminy i minerały wzmacniające układ nerwowy

Aby poprawić odporność organizmu na stres, warto przyjmować:

witaminy z grupy B

witaminę C

kwas foliowy

magnez



l-teaninę

Witaminy B na stres

Witaminy z grupy B znakomicie wzmacniają układ nerwowy i chronią organizm przed stresem. Co więcej, długotrwały stres doprowadza do niedoborów tych witamin, zwłaszcza witaminy B12, dlatego należy je uzupełniać. Witamina B12 neutralizuje uczucie znużenia i zmęczenia, a także bierze udział w procesie rozkładu homocysteiny. Znajdziemy ją głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, m.in. wątróbkach.

Układ nerwowy wzmacniają także witamina B1, która odpowiada za jego regenerację i za prawidłową kondycję psychiczną, a także witamina B2, która dodatkowo wzmacnia układ immunologiczny. Ważną rolę odgrywa również witamina B6, która nie tylko wspiera funkcjonowanie komórek nerwowych, ale też pozytywnie wpływa na pracę serca czy układu odpornościowego.

Źródła witamin z grupy B

Aby wzmocnić organizm i uodpornić go na skutki stresu, warto zwrócić uwagę na to, co jemy. W diecie powinny znaleźć się witaminy, przede wszystkim z grupy B, które poprawiają pamięć i koncentrację, a także wzmacniają pracę mózgu. Dobrym źródłem witamin z grupy B są produkty z pełnego ziarna, płatki owsiane, otręby, kakao, ryby, owoce morza, rośliny strączkowe, dynia, drożdże, nabiał i produkty mleczne.

Witamina C na układ nerwowy

Witaminą, której często nie wiążemy z działaniem układu nerwowego, jest witamina C. Wzmacnia ona przede wszystkim szczelność naczyń krwionośnych, przez co poprawia funkcjonowanie układu immunologicznego. Witamina C jednak poprawia również procesy poznawcze i pomaga redukować stres. Bierze udział w produkcji adrenaliny i noradrenaliny, hormonów, których zbyt mała ilość w organizmie może osłabiać zdolności obronne organizmu.

Źródła witaminy C

Witaminę C znajdziemy w wielu polskich owocach i warzywach. Dobrym źródłem witaminy są porzeczki, jeżyny, truskawki, czerwone owoce, papryka, brokuły, brukselka. Dużo tej witaminy zawierają również kiszonki, m.in. kiszone warzywa czy owoce. Warto przygotowywać je jesienią, by wspomóc organizm w sezonie jesienno-zimowym, gdy jest mocniej narażony na działanie wirusów. Witamina C pomoże również przywrócić nam energię w sezonie przesilenia zimowo-wiosennego, gdy po długiej zimie brakuje nam sił.

Magnez na układ nerwowy

Pierwiastkiem, który wzmacnia pracę komórek, jest magnez. Wiele osób dorosłych cierpi na niedobór magnezu. Jest on spowodowany nieodpowiednimi nawykami żywieniowymi lub wypłukiwaniem magnezu z organizmu na skutek picia dużej ilości kawy czy nadmiernych treningów fizycznych. Magnez warto suplementować, ponieważ mocno wzmacnia pracę komórek, odpowiadając za ich prawidłową regenerację. Wpływa również na zdolności regeneracyjne mięśni, co jest szczególnie ważne dla sportowców i osób, które intensywnie trenują.

Magnez warto zażywać na noc, by pomóc organizmowi odpocząć. W czasie snu mózg kataloguje i porządkuje informacje, jest to niezbędny proces, który pozwala nam prawidłowo funkcjonować, obniżyć napięcie, zredukować stres. W stanach przepracowania, przebodźcowania lub nadmiernego lęku, warto sięgnąć po magnez, by usprawnić pracę układu nerwowego.

Źródła magnezu w diecie

Magnez znajdziemy w wielu produktach, m.in. w orzechach, kakao, płatkach owsianych, otrębach, pestkach dyni, kiełkach. Dieta jednak nie jest w stanie dostarczyć nam odpowiedniej ilości magnezu, dlatego warto go suplementować. Najlepszym połączeniem jest przyjmowanie magnezu razem z witaminą B6, która usprawnia jego wchłanianie.

L-teanina na stres

Tym, co łagodzi napięcie i stres, jest również l-teanina, którą znajdziemy w liściach zielonej herbaty. Sięgnięcie po ten napój może pomóc nam zredukować napięcie i stres, uspokoić nas i wyciszyć. Aby herbata tak zadziałała, powinna być długo parzona. Krótkie parzenie może zadziałać przeciwnie i pobudzić organizm. Warto pamiętać, że zielona herbata może działać równie mocno jak kawa, mimo że zawiera mniej kofeiny. Kofeina zawarta w zielonej herbacie jednak dłużej się uwalnia w organizmie.

Aby zielona herbata zadziałała wyciszająco, warto parzyć ją dłużej, nawet około 10 minut. W ten sposób można ukoić skołatane nerw i zredukować napięcie i stres.

