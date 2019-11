Morsowanie – sposób na zdrowie czy... przeziębienie?

Większość z nas w sezonie zimowym marzy o tym, aby móc powygrzewać się na gorącym piasku, jednak są i tacy, co z utęsknieniem czekają na pierwsze chłody. Morsowanie, choć coraz bardziej popularne, nadal powoduje liczne kontrowersje; mnożą się mity na temat zalet i wad morsowania, ale jak jest naprawdę? Czy morsowanie może być zdrowe, czy jedynie spowoduje przeziębienie lub inne, bardziej poważne dolegliwości zdrowotne?

Co to jest morsowanie?

Morsowanie polega na zanurzaniu się lub pływaniu w zimnej wodzie. Sport ten uprawiają osoby w różnym wieku, jednak łączy je jedno, czyli doskonała kondycja fizyczna organizmu i bardzo dobry stan zdrowia. Morsy, bo tak nazywana jest społeczność osób praktykujących zimowe kąpiele w zbiornikach wodnych, zauważają liczne pozytywne skutki celowego wychłodzenia organizmu, co potwierdzają przeprowadzane badania naukowe. Liczba osób, które decydują się na kąpiel, kiedy temperatura powietrza spada poniżej zera, jest coraz większa, jednak nie każdy powinien próbować tego sposobu na poprawę odporności i hartowanie organizmu. Nieodpowiednie podejście do morsowania może zakończyć się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, wśród których przeziębienie jest najmniejszym problemem.

Czy morsowanie jest zdrowe?

Morsowanie może być zdrowe, ale tylko wówczas, gdy odpowiednio się do niego przygotujmy. Kąpiel w zimnej wodzie wpływa między innymi na funkcjonowanie mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymanie temperatury ciała oraz termogenezę, a także poprawia krążenie krwi. Dowiedziono naukowo, że morsowanie jest także sposobem na zmniejszenie objawów chorób o podłożu reumatycznym oraz astmy. Potwierdzono naukowo, że morsowanie poprawia funkcjonowanie układu immunologicznego oraz podwyższa poziom antyoksydantów w organizmie, co również ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie.

Osoby systematycznie korzystające z uroków morsowania zachwalają jego pozytywny wpływ na samopoczucie i uważają, że nie tylko przedłuża ono życie i poprawia kondycję fizyczną, ale także powoduje zatrzymanie procesów starzenia się organizmu.

Aby morsowanie nie spowodowało szoku termicznego, przeziębienia i nie stało się przyczyną powikłań, które mogą wiązać się z nieprawidłowym podejściem do kapeli w zimnej wodzie, trzeba się do niego odpowiednio przygotować nie tylko pod względem teoretycznym, ale także praktycznym.

Jak przygotować się do morsowania?

Nieprawidłowe morsowanie może być bardzo niebezpieczne. Badania przeprowadzone m.in. przez Pirkko Huttunena dowodzą, że najlepszy wpływ na zdrowie mają systematyczne kąpiele np. pływanie w zimnej wodzie, które pozwala efektywnie przyśpieszyć metabolizm oraz poprawić funkcjonowanie układu krążenia i układu hormonalnego. Jednorazowe zanurzenie się w lodowatej wodzie nic nie da i może poważnie zaszkodzić zdrowiu oraz spowodować nie tylko przeziębienie, ale także szok termiczny i wiążące się z nim zagrożenia.

Przygotowanie do morsowania musi uwzględniać wykonanie badań lekarskich, które pozwolą wykryć ewentualne przeciwwskazania do zimowych kąpieli. Są to przede wszystkim problemy z układem krążenia, choroby serca oraz nadciśnienie tętnicze i niedociśnienie, czyli zbyt niskie ciśnienie krwi. Morsować nie powinny małe dzieci, kobiety w ciąży oraz seniorzy, u których występują schorzenia przewlekłe.

Następnym etapem przygotowywania się do morsowania jest stopniowe przyzwyczajenie organizmu do niskiej temperatury np. poprzez branie coraz zimniejszej kąpieli lub prysznica. To ważny etap na drodze do stania się morsem, który powinien trwać minimum kilka tygodni. Co ważne, podczas domowych kąpieli w zimnej wodzie nie powinno się wychładzać głowy; należy też zadbać o odpowiednią rozgrzewkę przed kąpielą oraz szybkie wyrównanie temperatury po jej zakończeniu, czyli włożenie ciepłej odzieży i wypicie np. rozgrzewającej herbaty.

Podsumowując, morsowanie może być dobre dla zdrowia, ale tylko wówczas, gdy korzystamy z zimnych kąpieli systematycznie oraz po wcześniejszym przygotowaniu organizmu na ekstremalne warunki termiczne. Nigdy nie należy próbować morsowania w samotności oraz rezygnować ze zbadania stanu swojego zdrowia i konsultacji lekarskiej przed dołączeniem do społeczności morsów.

Czytaj także:

Kobiety są bardziej narażone na problemy z zębami?