Dlaczego nie powinieneś ćwiczyć zbyt dużo podczas pandemii koronawirusa?

Z powodu koronawirusa wiele możliwości ćwiczeń zostało na razie ograniczonych lub całkowicie wstrzymanych. Chodzenie na siłownię lub poranny jogging z przyjaciółmi należy już do przeszłości. Zastępujmy to codziennymi treningami, które mają na celu utrzymanie aktywności, mimo że jesteśmy społecznie odizolowani. Dla wielu z nas jet to proste: bieganie w miejscu, pompki, przysiady lub skakanka. Jednak eksperci apelują o umiar, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo podczas wykonywania zbyt dużej ilości ćwiczeń.

Jaka jest właściwa ilość ćwiczeń?

Dorośli powinni uzyskać co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej co tydzień. Przez dwa dni w tygodniu powinni postawić na ćwiczenia wzmacniające mięśnie, zgodnie z wytycznymi Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Oczywiście mieszanie treningu w celu przełamania monotonii jest również dobre. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że korzyści płynące z ćwiczeń kończą się po około 300 minutach.

Chociaż każda ilość ćwiczeń jest lepsza niż żadna, upewnij się, że nie przesadzasz. Oto kilka znaków, które mogą ci powiedzieć, jeśli ćwiczysz za dużo:

Zmęczenie Utrata apetytu Ból głowy Trudności z koncentracją Obniżona samoocena Osłabiony układ odpornościowy Tkliwość i bolesność mięśni Wyższy puls następnego dnia po ćwiczeniach Drażliwość

Czytaj także:

3 proste sposoby, aby pozostać aktywnym w domu