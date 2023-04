Te pięć rzeczy powoduje, że cellulit się powiększa. Winne mogą być także ubrania

Łukasz Paluch, flebolog, który prowadzi na Instagramie popularny profil @dr.paluch.flebolog przypomniał tym razem o rzeczach, które mogą powodować powiększenie cellulitu.

Co sprawia, że cellulit się powiększa?

Lekarz na pierwszym miejscu wymienił zaburzenia hormonalne. Jak podkreślił, to często pomijany powód pogłębiania się problemu z cellulitem. „To one same, niezależnie od wszystkich innych wymienionych czynników, są w stanie w bardzo szybki tempie zmienić wygląd waszych nóg” – mówi Łukasz Paluch.

Na drugim miejscu specjalista wymienia nieprawidłowe nawadnianie się. „Woda jest niezbędna do prawidłowego działania układu limfatycznego, a jego patologia powoduje odkładanie się cellulitu” – mówi. Nikogo nie zaskoczy, że na liście lekarza znajduje się również brak prawidłowej, zbilansowanej diety oraz brak aktywności fizycznej.

Czy ubrania mogą nasilać cellulit? Niewłaściwie dobrane, zbyt ciasne ubrania Łukasz Paluch wymienia jako piątą przyczynę powiększania się cellulitu. Jak tłumaczy, ciasne ubrania powodują zaburzenia krążenia limfatycznego w nogach.

Co to jest cellulit?

Cellulit powstaje na skutek zaburzeń związanych z rozmieszczeniem tkanki tłuszczowej oraz innych zmian w obrębie tkanki podskórnej. Potoczna nazwa cellulitu ma związek z wyglądem skóry, który przypomina skórkę pomarańczy. Cellulit sprawia, że widoczne są liczne nierówności oraz zagłębienia na skórze m.in. ud i pośladków. Jest on powszechnie występującym problemem kosmetycznym, który dotyczy przede wszystkim kobiet. Zmiany te są sporadycznie obserwowane u mężczyzn, co ma związek m.in. z odmienną strukturą tkanek.

