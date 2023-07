Sinice w Bałtyku. Czym grozi kąpiel w zanieczyszczonej wodzie?

Sanepid poinformował, że woda w 12 trójmiejskich popularnych kąpieliskach (w Sopocie, Gdyni oraz Gdańsku) jest nieprzydatna do kąpieli. Wynika to z zakwitu sinic, do którego dochodzi przy temperaturze wody powyżej 16-20 stopni Celsjusza, obecności soli biogenicznych (zwłaszcza fosforanów), ale także braku opadów. Czynnikiem sprzyjającym jest też słaby wiatr. Nie powinniśmy lekceważyć obecności sinic w Bałtyku, ponieważ takie kąpiele mogą mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia.

Sinice – czym grozi kąpiel w zanieczyszczonej wodzie?

Jakość wody w kąpieliskach ma duże znaczenie zdrowotne. Toksyny sinicowe stanowią realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, dlatego pod żadnym pozorem nie powinniśmy lekceważyć zakazu kąpieli. Może ona skutkować między innymi zatruciem pokarmowym, do którego dochodzi wskutek przypadkowego spożycia zanieczyszczonej wody – o to z kolei bardzo prosto podczas zabaw w wodzie. Mogą pojawić się wtedy następujące objawy:



ból brzucha,

nudności,

wymioty,

biegunka,

skurcze żołądka,

gorączka,

dreszcze,

bóle mięśni i stawów,

ból gardła,

zawroty i ból głowy,

duszności.

Dolegliwości mogą wystąpić bezpośrednio po kąpieli w wodzie, gdzie był toksyczny zakwit sinic, lub dopiero kilka dni po niej.

Niektóre sinice z kolei produkują związki działające toksycznie na skórę, powodując:



rumień,

wysypkę grudkową lub pęcherzykową,

pokrzywkę,

pieczenie,

obrzęk,

świąd skóry.

Może wystąpić również zapalenie spojówek, które pojawia się kilka godzin po kontakcie z wodą oraz pęcherze w jamie ustnej. Bakterie atakują jednak przede wszystkim układ odpornościowy oraz pokarmowy, a objawy powinny zniknąć po jakimś czasie – jeśli jednak tak się nie dzieje, konieczna jest wtedy wizyta u lekarza. Konsekwencje mogą być jednak też znacznie poważniejsze, ponieważ w wyniku kontaktu z wodą zanieczyszczoną przez sinice, może dojść do uszkodzenia wątroby (poprzez toksyny sinicowe, których celem jest uszkodzenie komórek wątroby). Groźne skutki to również prażenie mięśni, które może prowadzić do niewydolności oddechowej.

Do zatrucia sinicami może dojść zarówno drogą pokarmową, jak i poprzez kontakt ze skórą oraz drogą wziewną. Stopień nasilenia objawów w dużej mierze zależy od tego, jak długo przebywaliśmy w wodzie.

Jak rozpoznać sinice?

Czym są sinice? To samożywne bakterie, niektóre z nich mogą produkować toksyczne związki, a to z kolei prowadzi do powstawania toksycznych zakwitów. Wpływa to niekorzystnie na wygląd i jakość wody, ale przede wszystkim jej przydatność do kąpieli. O zakwicie sinic w wodzie świadczy nieprzyjemny zapach oraz kożuchy sinicowe, widoczne na powierzchni. Pojawiają się też gęste smugi, które wyglądają jak rozlana farba. Zabarwienie kożuchów sinicowych może być różne, zależy to od gatunków, które je tworzą, intensywności światła, a także wieku zakwitu. Sinice mogą mieć barwę:



niebiesko-zieloną,

szaro-zieloną,

zielonkawo-brązową,

czerwono-brązową.

Niektóre gatunki wydzielają również bardzo charakterystyczne zapachy: ziemiste, zatęchłe, trawiaste. W związku z zakwitem sinic niekiedy przy linii brzegowej zbiera się też piana.

Jak ustrzec się przed zatruciem sinicami?

Choć objawy zatrucia sinicami w większości przypadków szybko ustępują, to lepiej do niego nie dopuszczać. Co zrobić, żeby temu zapobiec? Przede wszystkim nie należy korzystać z kąpielisk, gdzie jest podana informacja o złym stanie wody w związku z zakwitem sinic. Komunikaty na temat zakazu kąpieli nad polskim morzem można znaleźć w serwisie kąpieliskowym, gdzie Główny Inspektorat Sanitarny zamieszcza specjalne ostrzeżenia razem z mapą takich kąpielisk.

Jeżeli jednak już zdarzyło wam się wejść do takiej wody – należy później bardzo dokładnie umyć ciało, a także uprać strój kąpielowy.

Czytaj też:

Centra krwiodawstwa apelują o krew. Te grupy krwi są najbardziej potrzebneCzytaj też:

Ochrona oczu latem. Sprawdź, jak zadbać o wzrok w porze wakacyjnego wypoczynku

Źródło: gov.pl