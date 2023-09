Minister zdrowia o dofinansowaniu warszawskich szpitali pediatrycznych. Padła konkretna kwota

Dzisiaj (26.09.2023 r.) odbył się briefing prasowy minister zdrowia Katarzyny Sójki i wiceministra Marcina Martyniaka dotyczący rozbudowy warszawskich szpitali IPCZD oraz IMID ze środków Funduszu Medycznego na pediatrię. W wydarzeniu wzięli też udział szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Zostały podpisane umowy o dofinansowanie tych szpitali pediatrycznych.

Minister zdrowia o dofinansowaniu polskiej pediatrii

Minister zdrowia Katarzyna Sójka zabrała głos w sprawie milionowych kwot, które zostaną przekazane na potrzeby polskiej pediatrii. „Mamy dzisiaj do przekazania bardzo ważne, pozytywne i dobre informacje. Dotyczą one Funduszu Medycznego. Funduszu, który powstał z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, przy współinicjatywie rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Fundusz Medyczny w swoim przedsięwzięciu dziesięcioletnim przekaże kwotę 40 miliardów złotych na potrzeby ochrony zdrowia. Z tego funduszu został wyodrębniony subfundusz inwestycji strategicznych. Ten subfundusz to ponad 3 miliardy złotych, które trafią bezpośrednio na potrzeby polskiej pediatrii w 14 dużych ośrodkach w kraju” – poinformowała minister zdrowia.

Pieniądze dla warszawskich szpitali dziecięcych

„Dzisiaj chcemy państwu przekazać informację o dwóch ośrodkach, które leczą dzieci między innymi w zakresie psychiatrii, onkologii” – powiedziała minister zdrowia, dodając, że właśnie tam trafi część środków. „W pierwszej kolejności 281 milionów złotych na kompleksową modernizację dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Instytut wykorzysta te pieniądze między innymi na hospitalizację dzienną, na część ambulatoryjnych potrzeb dla dzieci. Drugim ośrodkiem będzie Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. I tam trafi 295 milionów złotych. Czyli w sumie 576 milionów złotych, które trafią na potrzeby najmłodszych” – powiedział Katarzyna Sójka.

IPCZD przekaże te pieniądze na bardzo ważne obszary zdrowia: onkologię dziecięcą oraz psychiatrię dziecięcą. Jak poinformowała minister zdrowia Katarzyna Sójka, środki, które trafią na psychiatrię pozwolą zbudować nowy oddział psychiatrii dziecięcej – leczenia potrzeb psychiatrycznych dla dzieci na 30 łóżek. Szefowa resortu zdrowia zaznaczyła, że niezwykle istotne jest, by realizować kompleksowe projekty, które w wielu aspektach będą modernizować, przebudowywać, ale też zabezpieczać kwestię doposażenia szpitali dziecięcych w Polsce. Właśnie te dwa ośrodki otrzymają na te zadania kwotę 576 milionów złotych.

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa najmłodszych

Katarzyna Sójka w swojej wypowiedzi zaznaczyła, że celem dofinansowania jest poprawienie komfortu oraz bezpieczeństwa najmłodszych pacjentów: „To bardzo duży projekt, ale to, co najważniejsze – są to pieniądze, które poprawią komfort, poprawią bezpieczeństwo i będą służyć najmłodszym, najmniejszym, najbardziej potrzebującym, w swoich trudnych sytuacjach zdrowotnych, dzieciom”.

Głos zabrała również szefowa Kancelarii Prezydenta RP, minister Grażyna Ignaczak-Bandych: „To jest wielka sprawa dla warszawskiej, ale też krajowej sieci wsparcia dzieci. Z tych szpitali korzystają dzieci z Warszawy, ale też z całej Polski. 600 milionów złotych to jest kwota niebagatelna. Inwestycja w te projekty to jest podniesienie poziomu usług, ale też rozszerzenie ich zakresu” – powiedziała. Zaznaczyła również, że beneficjentami przekazanych środków są szpitale, które nie tylko leczą, ale też prowadzą bardzo szeroką działalność prozdrowotną.

Czytaj też:

Dzieci w kryzysie psychicznym. Jak pomagać, jak zapobiegać?Czytaj też:

Rośnie liczba samobójstw. „Młodzież ma niskie poczucie wartości i mało umiejętności radzenia sobie z kryzysami”