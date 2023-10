Ważne zmiany dla dawców krwi. Zobacz, kiedy i czego się spodziewać

W okresie pandemii COVID-19 resort zdrowia przyjął regulacje prawne pozwalające na czasową zmianę warunków pobierania i oddawania krwi. Teraz niektóre z tych przepisów zaczną obowiązywać na stałe. Co to oznacza w praktyce? Sprawdź.

Nowe zasady kwalifikacji dawców krwi

Jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych przez resort zdrowia dotyczy kwalifikacji potencjalnych dawców krwi. Do tej pory o spełnieniu kryteriów pozwalających na oddanie krwi decydował wyłącznie lekarz. Na mocy nowych przepisów o stanie zdrowia potencjalnego kandydata orzekać będzie mogła również pielęgniarka. Czemu ma służyć to rozwiązanie? W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że poszerzenie zakresu kompetencji pielęgniarek powinno „przyczynić się do zwiększenia możliwości kwalifikacji dawców, w przypadku ograniczonej liczby lekarzy np. w oddziałach terenowych czy mobilnych akcjach pobierania krwi”.

Pozostałe zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu można określić mianem „aktualizacji”. Ich głównym celem jest dostosowanie obowiązujących regulacji prawnych do obecnego stanu wiedzy w zakresie diagnostyki i medycyny. Co więcej, nowe przepisy mają być bardziej zrozumiałe i czytelne. Nowelizacja dotyczy badań diagnostycznych podczas kwalifikacji kandydata na dawcę krwi. Wprowadzono zmianę wartości ciśnienia skurczowego krwi oraz wartości referencyjnej leukocytów. Chodzi o prawidłową liczbę białych krwinek we krwi.

Kto nie może zostać dawcą krwi w świetle nowych przepisów?

Oddawać krwi nie mogą osoby cierpiące między innymi na padaczkę, choroby przewlekłe lub nawracające, zaburzenia psychiczne i cukrzycę leczoną insuliną. Kryteria dyskwalifikacji obejmują również osoby, które przeszły zapalenie kości i szpiku, a także wstrząs anafilaktyczny. W nowelizacji rozporządzenia doprecyzowano również przepisy dotyczące czasowej dyskwalifikacji. Obejmują one osoby:

z malarią – oddawanie krwi możliwe trzy lata po ustąpieniu objawów choroby,

z żółtaczką i zapaleniem wątroby – donacja możliwa 6 miesięcy po wyzdrowieniu,

z napadami drgawek – donacja możliwa, jeśli przez co najmniej trzy lata nie obserwuje się nawrotu objawów,

po usunięciu zęba lub leczeniu kanałowym – dyskwalifikacja trwa 7 dni;

po wszczepieniu implantu lub innych zabiegach chirurgicznych – okres dyskwalifikacji to 4 miesiące,

po innych zabiegach – obowiązuje 24-godzinny okres dyskwalifikacji

Skrócono okres dyskwalifikacji do 4 miesięcy (bez konieczności wykonywania dodatkowych badań) w sytuacjach, w których mogłoby dojść do naruszenia ciągłości skóry lub błon śluzowych. Dotyczy on również przypadków narażenie na choroby przenoszone drogą płciową lub drogą przetoczenia krwi. Okres ten może ulec wydłużeniu w zależności od dostępności testów i badań diagnostycznych na daną jednostkę chorobową. Osoba, która została czasowo lub stale zdyskwalifikowana jako dawca krwi na mocy starych przepisów może ubiegać się o ponowną kwalifikację.

