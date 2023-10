Ruszył pilotaż opieki nad pacjentami z wczesnym zapaleniem stawów

Program pilotażowy w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów (KOWZS) będzie realizowany przez trzy lata w piętnastu ośrodkach na terenie 11 województw. Jego głównym celem jest wypracowanie wytycznych postępowania medycznego wraz ze standardami dokumentacji medycznej w leczeniu i diagnostyce chorych z zapaleniem stawów.

Kogo obejmie program pilotażowy KOWZS?

Program pilotażowy Kompleksowej Opieki nad Pacjentem z Wczesnym Zapaleniem Stawów jest skierowany nie tylko do osób z tym schorzeniem. Skorzystają z niego również pacjenci, którzy zmagają się z innymi chorobami w obrębie stawów. Chodzi tu o:

reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),

łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS),

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK),

spondyloaropatię (SpA).

„Pilotaż reguluje precyzyjną ścieżkę postępowania. Pacjent na wczesnym etapie choroby zostanie skierowany do wyspecjalizowanych ośrodków. Program ten przyspieszy diagnozę. Im szybciej pacjent objęty będzie terapią, tym przyniesie ona lepsze efekty” – czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Program podzielono na trzy etapy. Na początku każdy pacjent jest diagnozowany. Postawieniem rozpoznania zajmuje się lekarz reumatolog jako koordynator opieki. Następnie specjalista ustala Indywidualny Plan Opieki Wczesnego Zapalenia Stawów (WZS). Obejmuje on następujące świadczenia medyczne: cztery porady reumatologiczne, dwie porady specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, rehabilitację medyczną według indywidualnego programu rehabilitacji psychoruchowej oraz wizyty specjalistyczne w zależności od potrzeb pacjentów. Ta faza potrwa 12 miesięcy. Kwalifikują się do niej chorzy z łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK), z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) oraz z spondyloartropatią (SpA). Pozostałe osoby zostaną skierowane do dalszej diagnostyki poza programem. Trzeci etap to ewaluacja, czyli ocena efektywności prowadzonego pilotażu.

Bardzo ważnym elementem programu jest utworzenie Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych, czyli systemu teleinformatycznego, który będzie odpowiadał za koordynowanie działań diagnostyczno-terapeutycznych. Specjaliści wskazują, że tego typu rozwiązania mogą znaleźć również zastosowanie w przypadku innych chorób, nie tylko tych w obrębie stawów.

KOWZS szansą na poprawę jakości życia chorych

W przypadku leczenia pacjentów z zapaleniem stawów bardzo ważną rolę odgrywa czas. Widać to między innymi na przykładzie chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów lub spondyloaropatią (SpA), którzy nierzadko czekają na diagnozę, nawet kilka lat. Dotyczy to zwłaszcza kobiet.

– Ponieważ kobiety chorują inaczej, ich objawy są często lekceważone, wiązane z innymi przypadłościami, a odczuwane przez nie symptomy, przypisuje się zmęczeniu, depresji poporodowej lub wręcz podważana jest ich wiarygodność. Wynika to także z faktu, że mężczyźni rzadziej chodzą do lekarzy i jeżeli już się zjawiają po poradę, to zakłada się, że faktycznie coś im dolega, podczas gdy w przypadku kobiet, częściej szukających pomocy lekarskiej – niekoniecznie. W rezultacie, prawidłowa diagnoza u kobiet zapada później niż u mężczyzn, z badań wynika, że dla axSpA opóźnienie w diagnozie jest o ponad 2 lata większe – mówiła w niedawnej rozmowie z „Wprost” Violetta Zajk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Chorobami Zapalnymi Tkanki Łącznej „3majmy się razem”.

Pilotaż stanie się dla pacjentów szansą nie tylko na szybsze leczenie, ale przede wszystkim poprawę jakości życia i zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób współistniejących. Szacuje się, że w Polsce na choroby zapalne stawów cierpi ponad 500 tysięcy osób.

