Kiedy należy zacząć badać piersi? Specjalista wskazuje konkretny wiek

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy występujący wśród kobiet. Choć najczęściej dotyczy kobiet po 50 roku życia, to jak mówi dr n. med. Dariusz Godlewski, lekarz onkolog i specjalista z zakresu zdrowia publicznego – nowotwory wieku nie uznają.

Kiedy zacząć robić samobadanie piersi?

Samobadanie piersi to proste badanie, które każda kobieta może zrobić w domu. Wykonywane regularnie pozwala wcześnie zauważyć niepokojące zmiany i w porę na nie zareagować. – Praktycznie każda dziewczyna, każda nastolatka, której piersi zaczynają się kształtować, powinna zwracać uwagę na to, co się z nią dzieje za pomocą samobadania. Tu nie chodzi o to, żeby stawiała sobie diagnozę za pomocą takiego samobadania, ale żeby nauczyła się anatomii swoich piersi – powiedział Dariusz Godlewski cytowany przez PAP. Jak dodał, w okresie dorastania "w piersiach dzieje się bardzo dużo", ale ważne jest, aby piersi regularnie kontrolować. – Ważne też, żeby nie stawiać sobie samej diagnozy, tylko korzystać z porady specjalistów – szczególnie, jeśli zauważymy coś niepokojącego, czego np. w poprzednim samobadaniu nie było – wytłumaczył specjalista.

Samobadanie piersi – na co zwrócić uwagę?

Jak podkreślił Dariusz Godlewski, podczas samobadania należy zwracać uwagę na wszelkie zgrubienia, zmiany w obrębie brodawki (np. wciągnięcie brodawki piersiowej, wydzielina z brodawki), bolesność piersi, zmiany na skórze piersi, powiększone węzły chłonne w dołach pachowych i nadobojczykowych. – To są te sygnały, które świadczą o tym, że pierś trzeba zdiagnozować – powiedział i dodał, że te objawy wcale nie muszą oznaczać poważnej choroby, jednak jest to zawsze sygnał ze strony organizmu, aby udać się do lekarza i znaleźć przyczynę zmian. W przypadki raka piersi największe szanse na całkowite wyleczenie daje wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

