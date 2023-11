Ruszyła nowa forma wsparcia dla pacjentów onkologicznych. Co można dzięki niej zyskać?

Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku liczba zachorowań na raka w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie, a nowotwory stały się jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Wciąż spora część ludzi zaniedbuje badania profilaktyczne i zbyt późno zgłasza się do lekarza. Z kolei ci pacjenci, którzy zauważają u siebie niepokojące objawy i szukają pomocy nierzadko muszą czekać na specjalistyczną poradę kilka miesięcy.

Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej (GPPO) w gliwickim Narodowym Instytucie Onkologii powstał po to, by skrócić ścieżkę diagnostyczną u osób z podejrzeniem raka i przyspieszyć leczenie tych pacjentów, u których rozpoznano już chorobę nowotworową. Jak zauważa profesor Krzysztof Składowski, dyrektor gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.

„Chodzi [...] o to, aby tu, w Instytucie, lub w kooperujących z nami szpitalach już bez zwłoki, jak najszybciej trafili do właściwego zespołu specjalistów, którzy zastosują u nich terapię adekwatną do rozpoznanego nowotworu. Na przykład, pacjent z rakiem jelita grubego ma trafić do Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego, pacjent z rakiem płuca będzie leczony przez zespół płucny, chorą na raka piersi zajmą się specjaliści z Breast Unitu, a chorego na białaczkę czy chłoniaka powinien przejąć zespół specjalizujący się w leczeniu nowotworów krwi”.

Jaką pomoc uzyskają pacjenci onkologiczni w GPPO?

Pacjent, który zgłosi się do Gabinetu Pierwszorazowej Porady Onkologicznej (GPPO) otrzyma poradę onkologa. Lekarz po zapoznaniu się z sytuacją zdrowotną danej osoby albo wykluczy raka albo przeprowadzi pogłębioną diagnostykę i skieruje chorego na dodatkowe badania, na przykład kolonoskopię, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, gastroskopię czy biopsję. Może też, jeśli wymaga tego stan pacjenta, zalecić konsultację u neurologa, pulmonologa, laryngologa bądź innego specjalisty. Na każdym etapie diagnostyki oraz leczenia choremu pomocy udziela również wyznaczony koordynator. To on zajmuje się między innymi umawianiem wizyt u specjalistów i terminów badań diagnostycznych. Wszystkie wskazane procedury odbywają się w najkrótszym możliwym czasie, bez zwłoki.

Pacjenci z podejrzeniem raka, u których wstępne rozpoznanie choroby nowotworowej nie potwierdzi się, również uzyskają niezbędne wsparcie w Gabinecie Pierwszorazowej Porady Onkologicznej (GPPO). Lekarz przekaże im informacje na temat tego, gdzie powinni się udać, by przejść dalszą diagnostykę. Otrzymają skierowanie do konkretnego specjalisty pracującego poza Narodowym Instytutem Onkologii (NIO).

Jak wygląda wizyta pacjenta onkologicznego w GPPO?

Jeśli chcesz uzyskać pomoc w Gabinecie Pierwszorazowej Porady Onkologicznej (GPPO) najpierw musisz umówić się na wizytę. Możesz to zrobić osobiście, telefonicznie (wystarczy, że zadzwonisz pod numer 32 278 88 88) lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości mailowej wysyłanej na adres [email protected]). GPPO przyjmuje zainteresowanych dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i piątki) w godzinach od siódmej do piętnastej.

Wizyta umówiona i co dalej? Przyjdź do Narodowego Instytutu Onkologii w wyznaczonym terminie i zgłoś się do rejestracji. Następnie pielęgniarka przeprowadzi z tobą wstępny wywiad i zbierze najistotniejsze informacje na temat twojej aktualnej sytuacji zdrowotnej. Zeskanuje również dokumentację medyczną, którą ze sobą przyniesiesz. Potem skieruje cię do lekarza. Ten wykona podstawowe badania, oceni stan twojego zdrowia i podejmie decyzję na temat dalszego postępowania diagnostycznego i/lub terapeutycznego.

