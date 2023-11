Anna Lewandowska pokochała ten rodzaj tańca. Pomaga zrzucić wagę i zachować zdrowie

Anna Lewandowska przekonuje na swoim blogu, że bachatę tańczyć może każdy, bez względu na wiek czy stopień sprawności fizycznej. W tym przypadku dużo ważniejsze od samej nauki kroków czy rytmu jest wyrażanie siebie i swojej indywidualności.

Dlaczego Anna Lewandowska poleca bachatę?

Taniec stanowi doskonałą formę ekspresji. Jak podkreśla trenerka, potrafi powiedzieć o człowieku dużo więcej niż słowa. „Uwierzcie mi, że nie jest trudno zakochać się w tej formie ruchu. Bachata to coś więcej niż sam taniec, to cała kultura, to możliwość przeniesienia się w inne miejsce i odnalezienia siebie na nowo właśnie w tańcu. Sam taniec jest formą wyrażenia siebie w inny sposób, nie potrzebujemy słów, żeby pokazać światu, kim jesteśmy” – czytamy na blogu trenerki.

Lewandowska chętnie też pokazuje, jak sama tańczy bachatę. Pod jednym z jej postów na Instagramie napisała, że bachata stała się jej ulubionym stylem tańca.

Co to jest bachata?

Bachata „narodziła się” w ubogich dzielnicach Republiki Dominikany. Biedni mieszkańcy po pracy grywali na własnoręcznie wykonanych instrumentach. W tej roli nierzadko występowały różne przedmioty codziennego użytku. Wytwarzana dzięki nim muzyka stała się swego rodzaju inspiracją do stworzenia tańca. Pierwotnie polegał on na wykonywaniu zmysłowych ruchów całego ciała. Partnerzy pozostawali ze sobą w bardzo bliskim kontakcie. Z biegiem czasu bachata ewoluowała. Obecnie możemy wyodrębnić trzy odmiany tego tańca – dominicanę, modernę oraz sensual. Każda z nich niesie za sobą wiele rozmaitych korzyści zdrowotnych.

Jak wpływa na zdrowie ulubiony taniec Anny Lewandowskiej?

Bachata, niezależnie od tego, jaką formę przyjmuje, to przede wszystkim doskonały trening całego ciała. Ruch wykonywany podczas tańca aktywizuje wszystkie partie mięśni. W rezultacie wzmacnia je i uelastycznia. Poprawia też wytrzymałość i wydolność całego organizmu. Poza tym pozwala wymodelować sylwetkę. Może z powodzeniem zastąpić tradycyjne ćwiczenia na siłowni. Szacuje się, że już pół godziny intensywnego tańca wystarczy, by spalić od 200 do nawet 400 kalorii. W zasadzie bez wysiłku, bo trzeba zauważyć, że bachata jest również świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Zrzucanie nadprogramowych kilogramów, co podkreśla sama Anna Lewandowska, stanowi niejako skutek uboczny dobrej zabawy. Pozbywając się boczków, zmniejszamy natomiast ryzyko wielu chorób, między innymi nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy schorzeń w obrębie układu sercowo-naczyniowego.

Warto zauważyć, że bachata wpływa pozytywnie nie tylko na kondycję ciała, ale również umysłu człowieka. Taniec, podobnie jak inne rodzaje aktywności fizycznej, wzmaga produkcję endorfin, czyli hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie. Zmniejsza wewnętrzne napięcie, uwalnia od stresu oraz trudnych emocji. Co więcej, poprawia funkcjonowanie poznawcze, wzmacnia koncentrację i pobudza kreatywność. Dodaje też pewności siebie. Ułatwia nawiązywanie relacji z innymi ludźmi. „Otwiera” na nowe doświadczenia. Uczy „przełamywania” własnych słabości i ograniczeń. Jednocześnie bachata to „trening” punktualności, systematyczności i konsekwencji w działaniu.

