Te badania można wykonać za darmo jeszcze przez jakiś czas. Jest 1 warunek, nie każdy się załapie

Profilaktyka i regularne badania są kluczowe dla utrzymania dobrego zdrowia i wczesnego wykrywania potencjalnych problemów zdrowotnych. Pozwalają na szybkie zidentyfikowanie chorób, które w początkowych stadiach mogą nie wykazywać objawów. Dzięki temu możliwe jest podjęcie skutecznego leczenia już na wczesnym etapie, co daje większe szanse w walce z chorobą. Często jednak zapominamy, jak ważna jest profilaktyka. Przypomina teraz o tym Ministerstwo Zdrowia – w ramach programu profilaktycznego osoby, które skończyły już 40. rok życia, mogą wykonać całkowicie bezpłatne badania.

Program „Profilaktyka 40 PLUS” przedłużony

Program „Profilaktyka 40 PLUS” miał trwać do końca czerwca 2024 roku. Jeszcze niedawno informowaliśmy, że to już ostatnia chwila na wykonanie tych darmowych badań. Teraz jednak Ministerstwo Zdrowia postanowiło wydłużyć czas, w którym będzie można z nich skorzystać. Zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia, opublikowanego we wtorek (21.05. 2024 r.) na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Program ma potrwać do końca grudnia 2024 roku. Może on objąć nawet 20 milionów Polaków, jednak na razie skorzystało z niego jedynie 3 miliony.

Lekarze rodzinni z Federacji Porozumienie Zielonogórskie apelują o to, by osoby, które są do tego uprawnione, wykonały takie bezpłatne badania.

Korzyści dla pacjentów są ogromne. Wykryliśmy bardzo dużo chorych z nadciśnieniem, cukrzycą i dyslipidemią, którzy nigdy wcześniej nie pomyśleli o tym, by zrobić badania. Dzięki programowi 40 PLUS chorzy są wychwytywani na dużo wcześniejszym etapie. Na przykład poprzez badanie kału na krew utajoną, poszerzone w razie potrzeby o kolonoskopię, możemy zwiększyć wykrywalność raka jelita grubego. Pacjentów łatwiej się leczy, lepsze i szybsze są efekty. Same zyski – wyjaśnił Wojciech Pacholicki, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Zmiany w zapisach na bezpłatne badania

W porównaniu do dotychczasowej odsłony tego programu, po 30 czerwca 2024 roku w życie mają wejść pewne zmiany. Inaczej będzie przebiegać rejestracja chętnych na takie bezpłatne badania. Pacjenci nie będą mogli już skorzystać z możliwości dokonania centralnego zgłoszenia w ramach centralnej elektronicznej rejestracji za pośrednictwem infolinii. Żeby umówić się na takie badania, nie jest potrzebne specjalne skierowanie od lekarza ani żaden inny dokument. Pacjent może zapisać się na takie badania poprzez Internetowe Konto Pacjenta – należy wypełnić ankietę, która znajduje się w zakładce „profilaktyka”, później wystarczy wybrać placówkę, w której chcemy wykonać badania. Następnie trzeba już tylko skontaktować się z nią i umówić na konkretny termin. Wyniki odbierane są osobiście lub za pośrednictwem IKP.

