Przez Polskę przetacza się fala COVID-19. Zgonów przybywa, a szczepień brak. Co dalej?

Liczba chorych na COVID-19 rośnie w zastraszającym tempie. Dziś, 5 września 2024 roku, odnotowano 1639 zakażeń koronawirusem i 7 ofiar śmiertelnych. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że najwięcej osób choruje w województwie mazowieckim (278), a najmniej w regionie opolskim i lubuskim (32). Szacuje się jednak, że oficjalne statystyki nie odzwierciedlają dokładnego stanu faktycznego, a pacjentów jest znacznie więcej. Eksperci nie mają wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia z kolejną falą COVID-19, przy czym szczyt zachorowań jeszcze przed nami. Specjaliści największej liczby zachorowań spodziewają się w październiku.

Czy jesteśmy gotowi na kolejną falę COVID-19?

Jeszcze w sierpniu Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydał specjalny komunikat w związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19. „Zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna powoduje konieczność przygotowania systemu ochrony zdrowia na zwiększone obciążenia związane z wyższą zachorowalnością, a także zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie szczepień i niefarmakologicznych metod ograniczania transmisji wirusa w populacji” – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

GIS przypomniał również o konieczności podejmowania działań zmierzających do ograniczenia transmisji wirusa. Chodzi między innymi o zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu bądź kichania, zachowywanie dystansu społecznego czy przestrzeganie zasad higieny osobistej (częste mycie rąk). Bardzo ważną formą ochrony przed zakażeniem są szczepienia na covid. Jednak tych jak na razie Polacy nie mogą stosować, choćby chcieli. Powód? Braki preparatów w magazynach. Jak donosi Rynek Zdrowia ponad 25 milionów dawek szczepionek na covid trafiło do kosza z racji przeterminowania. W rezultacie na rynku ich nie ma. Poprosiliśmy resort zdrowia o komentarz w tej sprawie, ale do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Skąd Polska weźmie brakujące szczepionki na COVID-19?

Jak donosi TVN24, w Polsce szczepionek na koronawirusa ma nie zabraknąć. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że weźmiemy preparaty od jednego z krajów Unii Europejskiej. Chodzi o Łotwę. Zakupione preparaty mają pojawić się na rynku we wrześniu. Będą dostępne przede wszystkim dla seniorów i osób o obniżonej odporności. Natomiast w październiku do Polski trafią szczepionki na covid zakupione w ramach zorganizowanego przez rząd przetargu.

Jak na razie nie ma jednak możliwości przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19.

Od 31 sierpnia br. do czasu wydania nowych zaleceń przez Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2024/2025, zapisy na wizyty, jak również szczepienia nie będą wykonywane w podmiotach POZ oraz aptekach – czytamy w oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Jak objawia się zakażenie koronawirusem?

Jak stwierdził rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski w niedawnej rozmowie z WPROST obecnie w Polsce dominuje podwariant JN.1. Daje on takie objawy, jak na przykład gorączka, ból gardła, kaszel czy zapalenie spojówek. W razie wystąpienia niepokojących symptomów należy skonsultować się z lekarzem i przeprowadzić test diagnostyczny. Osoby, które podejrzewają u siebie infekcję, powinny ograniczyć kontakt z innymi.

